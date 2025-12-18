Итоги года с Путиным, роковая ошибка США, Киев теряет спонсоров: что дальше

В эту пятницу, 19 декабря, президент России Владимир Путин проведет прямую линию, Вашингтон совершил роковую ошибку, объявив нефтяную блокаду Венесуэлы, Украина оказалась в бедственном положении из-за отсутствия денег — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

В чем уникальность прямой линии с Путиным?

В пятницу, 19 декабря, в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в которой президент России ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Как правило, прямая линия с участием главы государства проходит по четвергам, но на этот раз из-за напряженного рабочего графика Путина ее решили организовать в пятницу.

Кол-центр всего за 13 дней получил более 1,5 млн сообщений от российских граждан. Наибольшее число заявок подали жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Краснодарского края, Ростовской и Свердловской областей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев отметил, что ответы на вопросы граждан в прямом эфире стали своеобразной «фишкой» Путина.

«Во-первых, это демонстрирует связь президента с народом, а во-вторых — личную смелость. Все видят абсолютную несрежиссированность происходящего: в этих эфирах возникает множество спонтанных моментов, которые невозможно придумать. Именно поэтому такой формат существует — потому что наш народ един со своим президентом», — подчеркнул парламентарий.

Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По словам директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, прямая линия с Путиным — одно из самых ожидаемых событий года в России и за рубежом: ему каждый раз посвящают материалы крупные мировые СМИ. Он также напомнил, что пообщаться с главой РФ могут не только отечественные журналисты, но и представители прессы из-за рубежа, в том числе из «недружественных» стран.

Член Общественной палаты России политолог Александр Асафов отметил, что этот формат общения с населением дает колоссальное пространство для решения проблем рядовых граждан.

«Это демонстрация отсутствия дистанции между президентом и каждым гражданином и решаемости всех, даже очень сложных вопросов. Люди должны доверять власти. Потому что, если они не доверяют, это значит, что власть работает плохо или не работает вовсе. И здесь президент своим примером показывает, как работает доверие», — подчеркнул собеседник.

В 2024 году Путин общался с россиянами и представителями СМИ 4 часа 27 минут. За это время президент ответил на 76 вопросов, а в общей сложности на горячую линию поступило более 2 млн обращений.

Что на самом деле задумал Белый дом, объявив блокаду Венесуэлы?

Инсайдеры полагают, что США сильно рискуют в Венесуэле и роковая ошибка может дорого обойтись Вашингтону. Кроме того, источники говорят, что целью Белого дома является вовсе не Каракас.

Как известно, президент США Дональд Трамп 17 декабря объявил полную нефтяную блокаду Венесуэлы. Так, огромный американский флот, размещенный в Карибском бассейне, будет перехватывать все нефтяные танкеры, которые следуют в Венесуэлу или возвращаются оттуда.

Добыча нефти в Венесуэле Фото: Shutterstock/FOTODOM

Директор латиноамериканского департамента внешнеполитического ведомства России Александр Щетинин заявил, что напряженность, которая нагнетается вокруг Венесуэлы, грозит непредсказуемыми последствиями для всего западного полушария. В то же время украинский Telegram-канал MediaPost предупредил, что реальная цель США — это не Венесуэла, а Россия и Китай. Авторы пишут, что американцы любыми способами стараются подорвать экспорт нефти из РФ и очень необходимый КНР импорт. Это подталкивает Москву и Пекин укреплять свой военный союз и при необходимости действовать на упреждение, констатируют они.

«Поводом для морской блокады Китая может стать что угодно. Например, конфликт вокруг Тайваня или новый виток торговой войны. Однако, в отличие от Венесуэлы, Россия и Китай обладают ядерным оружием. А так как блокада судоходства является для них экзистенциальной угрозой и к тому же с точки зрения международного права будет считаться актом агрессии, то вероятность военного ответа КНР и РФ на эти действия очень велика. А прямое столкновение между НАТО, Россией и Китаем несет огромный риск быстрого перерастания в мировую ядерную войну», — считают авторы.

Таким образом, инсайдеры полагают, что в результате агрессии США против Венесуэлы Россия получит грозного союзника в лице Китая. Источники также предупреждают, что вторжение в тропическую страну может превратиться для США в новый Вьетнам.

Где теперь Зеленский возьмет деньги?

Переговоры в Брюсселе, где «коалиция желающих» пыталась заставить депозитарий Euroclear согласиться на кражу замороженных российских активов, закончились ничем. К протесту Бельгии присоединились еще шесть стран. Причем против кражи российского имущества выступили не только Венгрия и Словакия, которые не поддерживают финансирование Киева и всеми силами стараются сохранить нормальные отношения с Россией, но и Италия, Болгария, Чехия и даже Мальта, «теневой» финансовый центр Европы, где категорически не хотят, чтобы европейская финансовая система рухнула из-за конфискации суверенных активов.

Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press

Авторы Telegram-канала «Картель» сообщили, что происходящее вызвало панику на Украине. Каждый день конфликта с Россией исчерпывает остатки украинских финансов и в настоящий момент у Киева фактически не осталось спонсоров, отмечают инсайдеры.

«Европейская поддержка Украины трещит по швам, и это уже невозможно скрывать дипломатическими формулировками», — пишет украинский источник.

По словам информаторов, плана Б у «коалиции желающих» просто нет: глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что финансировать ВСУ получится только за счет кражи российских денег. Европейские банкиры осторожно предложили союзникам Киева взять кредит, однако и это невозможно. Ситуация для Киева осложняется еще одним простым фактом: теперь президенту Украины Владимиру Зеленскому не верит даже Европа.

