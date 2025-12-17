Сделка по Украине, суд вынес вердикт по делу Долиной и Лурье: что дальше

Двухдневные переговоры в Берлине не помогли достичь сделки по Украине, российского шахматиста Владимира Федосеева лишили всех званий после критики СВО, Верховный суд вынес вердикт по делу о квартире певицы Ларисы Долиной — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Сделка по Украине сорвалась?

Инсайдеры сообщили, что на переговорах, организованных в столице Германии 14 и 15 декабря, сделки по Украине достигнуть не удалось. По их словам, Киев под кураторством европейских «ястребов» продолжает настаивать на условиях, неприемлемых для России.

Переговорщиками со стороны США стали доверенные люди главы Белого дома Дональда Трампа: его зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф. Кроме того, к переговорам привлекли командующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича, известного как Гринч.

Источники подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский хочет «всего и сразу»: оставить Донбасс территорией Украины, сохранить численность ВСУ на уровне 800 тыс. человек, получить «гарантии безопасности», сохранить национальную антирусскую «автокефальную церковь» и запретить русский язык. Кроме того, политик требует принятия Украины в Евросоюз и «компенсации» от РФ, пусть даже в форме «репарационного кредита» от ЕС.

Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

При этом инсайдеры особо отмечают неозвученные условия сделки по Украине, которые продвигает Европа.

«Европа предлагает собрать многонациональные силы для Украины — не фронт, а воздух и море. Контроль, восстановление, присутствие. США — как страховщик за кадром. Формула звучит почти как статья 5 Устава НАТО, но без самого НАТО. Москва уже дала понять: западных сил на земле не примет», — сообщает Telegram-канал «Конспиролог #1».

В то же время в ходе недавних переговоров с Уиткоффом в Москве американской делегации постарались объяснить, что любые договоренности, подписанные с Зеленским, не значат ничего, добавил Telegram-канал INSIDER-T. По его информации, украинского президента «все ненавидят и в любой момент могут просто пристрелить» — тогда любые его обещания «станут пылью».

Уже сейчас так называемая «коалиция желающих» практически ничем не может помочь Киеву, кроме озвучивания наиболее абсурдных условий «мирного плана», считают аналитики. По их мнению, европейская поддержка Украины трещит по швам и это уже невозможно скрывать дипломатическими формулировками.

«Европа не готова брать на себя новые финансовые обязательства, особенно в условиях, когда доверие к украинской власти во главе с Зеленским подорвано коррупционными скандалами. Зеленскому больше не верят», — констатировал Telegram-канал «Картель».

Именитый шахматист из РФ в одночасье лишился всех званий

Российский шахматист Владимир Федосеев был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта РФ, соответствующие приказы опубликованы на официальном сайте Министерства спорта России. Ранее он критиковал проведение спецоперации на Украине.

Федосеев получил звание мастера спорта в 2012 году, а спустя два года ему было присвоено звание гроссмейстера. Поводом для лишения титулов также стало заявление шахматиста в 2023 году о переходе под словенский спортивный флаг. Тогда он объяснил свое решение нежеланием выступать за российскую сборную.

Владимир Федосеев Фото: Jacek Prondzynski/Fotopyk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев заявил, что Федосеев недостоин иметь звания мастера спорта и гроссмейстера России после его скандальных высказываний.

«Нельзя хаять своих учителей, свою Родину, благодаря которой ты стал гроссмейстером и получил все. Если ты делаешь публичные заявления, которые Владимир себе позволил, полностью дискредитирующие свою страну, то зачем тебе иметь высшие спортивные звания? Ты просто их недостоин после таких высказываний», — подчеркнул он.

Федосеев является одним из сильнейших молодых шахматистов. В его активе — звание абсолютного чемпиона Европы среди юношей до 18 лет (2013), а также бронзовые медали первенств Европы и мира в возрастной категории до 20 лет (2014). С июля 2023 года представляет Словению на международных турнирах.

Суд вынес новый вердикт по делу о квартире Долиной

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения судов нижестоящих инстанций и отказала Долиной в удовлетворении иска к покупательнице Полине Лурье о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и прекращении права собственности Лурье на приобретенное жилье.

«Верховный суд Российской Федерации поставил точку в так называемом деле Долиной — Лурье. Квартира принадлежит Полине Лурье», — пояснили в пресс-службе суда.

Покупательница квартиры Полина Лурье и ее адвокат Светлана Свириденко во время рассмотрения жалобы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Адвокат Лурье Светлана Свириденко расплакалась после оглашения решения ВС. Она заявила, что до последнего верила в победу по делу о квартире. По ее словам, разбирательства тянулись долго, но теперь у ее подзащитной «есть дом».

«Нам было трудно. Это было долго, нервно, но мы верили, что неправильные решения были вынесены. Верили в победу. Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть, спасибо за это Верховному суду», — отметила Свириденко.

Сама Долина на судебное заседание не явилась. Ее директор Сергей Пудовкин объяснил, что исполнительница выступала на «главном новогоднем концерте» в Москве. Пудовкин заверил, что график Долиной, несмотря на скандал, «не менялся ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения».

Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации доктор юридических наук Андрей Клишас выразил мнение, что необходимо обсудить компетентность судей, которые выносили решения по делу об имуществе Ларисы Долиной в нижестоящих инстанциях и создавали прецедент для мошенников. По его словам, к норме ситуацию привел Верховный суд.

«Считаю, что следующий правильный шаг — обсудить компетентность тех судей, которые допустили столь экстравагантное толкование норм законодательства, что привело к появлению новых мошеннических схем по обману добросовестных приобретателей недвижимости», — отметил сенатор.

