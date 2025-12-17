«Правильный шаг»: Клишас призвал к ответу судей по скандальному делу Долиной

Необходимо обсудить компетентность судей, которые выносили решения по делу об имуществе артистки Ларисы Долиной в нижестоящих инстанциях и создавали прецедент для мошенников, заявил РБК глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации, доктор юридических наук Андрей Клишас. По его словам, к норме ситуацию привел Верховный суд.

Считаю, что следующий правильный шаг — обсудить компетентность тех судей, которые допустили столь экстравагантное толкование норм законодательства, что привело к появлению новых мошеннических схем по обману добросовестных приобретателей недвижимости, — отметил сенатор.

16 декабря Верховный суд России отменил решения трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Долиной. Суд подтвердил право собственности покупательницы Полины Лурье на жилье, а дело о выселении артистки отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом Верховный суд разрешил Долиной оставаться в квартире до принятия решения второй инстанцией.

До этого директор Долиной Сергей Пудовкин отказался комментировать реакцию певицы на решение Верховного суда. Он заявил, что у него нет никаких ответов для прессы на эту тему, и предложил говорить о новых концертах, творчестве и проектах артистки.