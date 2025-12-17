Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 18:02

«Правильный шаг»: Клишас призвал к ответу судей по скандальному делу Долиной

Клишас предложил проверить компетентность судей по делу Долиной

Верховный суд России Верховный суд России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Необходимо обсудить компетентность судей, которые выносили решения по делу об имуществе артистки Ларисы Долиной в нижестоящих инстанциях и создавали прецедент для мошенников, заявил РБК глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации, доктор юридических наук Андрей Клишас. По его словам, к норме ситуацию привел Верховный суд.

Считаю, что следующий правильный шаг — обсудить компетентность тех судей, которые допустили столь экстравагантное толкование норм законодательства, что привело к появлению новых мошеннических схем по обману добросовестных приобретателей недвижимости, — отметил сенатор.

16 декабря Верховный суд России отменил решения трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Долиной. Суд подтвердил право собственности покупательницы Полины Лурье на жилье, а дело о выселении артистки отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом Верховный суд разрешил Долиной оставаться в квартире до принятия решения второй инстанцией.

До этого директор Долиной Сергей Пудовкин отказался комментировать реакцию певицы на решение Верховного суда. Он заявил, что у него нет никаких ответов для прессы на эту тему, и предложил говорить о новых концертах, творчестве и проектах артистки.

Андрей Клишас
Лариса Долина
судьи
проверки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России введут электронные зачетки и студенческие билеты
Внучка Маслякова похвасталась образом за несколько миллионов
Коломойский раскрыл, почему НАБУ свернуло коррупционное расследование
«Зомбировали» бизнесменов за деньги: что за секту накрыли силовики на Алтае
В Верховной раде признали утрату более 500 тыс. солдат ВСУ
Любитель дрифта влетел в остановку с людьми и попал на видео
Киев решил сдать Гуляйполе? Наступление 17 декабря, главная проблема ВСУ
На Украине назвали ключевую причину дезертирства в ВСУ
Депутат Леонов раскрыл, как искусственный интеллект помогает врачам
Сколько заряжается электромобиль от розетки: почему зимой надо ждать дольше
Энергокризис в Одесской области обернулся ЧС государственного масштаба
Как часто посещать ветеринара: график для собак, кошек, грызунов и экзотов
Экс-главе польского МО грозит тюрьма из-за авиакатастрофы под Смоленском
Пенсионер зарезал капризную гостью, чтобы не ходить в магазин
Курильщиков в китайских ТЦ может ждать неприятный сюрприз
Запекаю форель в фольге: главное блюдо для бабушки на праздник!
В Петербурге обсуждают новый график новогодних фейерверков
Известный американский рэпер объявил о концерте в России
Хакеры взломали крупнейший порносайт в мире
Депутат Леонов указал на «больное место» российского здравоохранения
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват
Общество

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.