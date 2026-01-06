В Китае раскрыли, какая страна подходит на роль международного судьи МИД Китая: ни одна страна не может претендовать на роль международного судьи

Ни одна страна не может претендовать на роль международного судьи, заявила представитель китайского МИД Мао Нин, высказываясь о событиях вокруг Венесуэлы. По ее словам, которые приводит РИА Новости, все стороны должны соблюдать международное право, основные цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций.

Ведущую роль должны играть крупные государства, ни одна страна не может выступать в качестве международного полицейского и ни одна страна не может претендовать на роль международного судьи, — отметила она.

До этого в МИД Китая выступили с резким осуждением силовой операции США в Венесуэле, потребовав немедленного освобождения президента Николаса Мадуро и его супруги. Мао Нин заявила, что Пекин расценивает захват главы суверенного государства как акт неуважения к международным нормам и прямой подрыв основ глобальной безопасности.

Ранее британские аналитики сообщили, что наступивший 2026 год может обернуться для Европы началом третьей мировой войны. По их мнению, существуют еще четыре зоны, где локальные столкновения могут перерасти в полномасштабную войну — в Карибском море (США против Венесуэлы), на Ближнем Востоке, в Азии (Китай и Тайвань) и на Корейском полуострове (конфликт между Сеулом и Пхеньяном).