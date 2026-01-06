Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 12:57

В Китае раскрыли, какая страна подходит на роль международного судьи

МИД Китая: ни одна страна не может претендовать на роль международного судьи

Мао Нин Мао Нин Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Ни одна страна не может претендовать на роль международного судьи, заявила представитель китайского МИД Мао Нин, высказываясь о событиях вокруг Венесуэлы. По ее словам, которые приводит РИА Новости, все стороны должны соблюдать международное право, основные цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций.

Ведущую роль должны играть крупные государства, ни одна страна не может выступать в качестве международного полицейского и ни одна страна не может претендовать на роль международного судьи, — отметила она.

До этого в МИД Китая выступили с резким осуждением силовой операции США в Венесуэле, потребовав немедленного освобождения президента Николаса Мадуро и его супруги. Мао Нин заявила, что Пекин расценивает захват главы суверенного государства как акт неуважения к международным нормам и прямой подрыв основ глобальной безопасности.

Ранее британские аналитики сообщили, что наступивший 2026 год может обернуться для Европы началом третьей мировой войны. По их мнению, существуют еще четыре зоны, где локальные столкновения могут перерасти в полномасштабную войну — в Карибском море (США против Венесуэлы), на Ближнем Востоке, в Азии (Китай и Тайвань) и на Корейском полуострове (конфликт между Сеулом и Пхеньяном).

Китай
Венесуэла
международное право
судьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Роскосмос показал «Рождественскую елку»
Евросоюз уличили в паническом страхе перед «ненасытным» Трампом
Одобрения атак ВСУ на КТК обернулись уголовным делом в Казахстане
«Точка»: депутат Оглоблина о появлении в России еды из насекомых
Жители украинского города уже два дня сидят без света
Прощайте, иностранные закуски! Готовим русское сочиво на Рождество
Выбор подержанного автомобиля: ищем «вечную» машину
Появились результаты экспертизы организатора теракта в «Крокусе»
В ООН указали США на их место
Поплавская напомнила о «голой» вечеринке после постановки в театре Ганина
Мужчина скончался после драки с подростком
На Западе раскрыли точные планы США на Гренландию
«Случай бандитизма»: в Турции потребовали остановить Трампа
Мерфи, Ельчин и Монро: загадочные смерти знаменитостей
Молодого футболиста придавило тяжелыми воротами во время игры
«Ставка на Зеленского»: в Совфеде предрекли Западу смену приоритетов
В США сделали громкое заявление о войне Европы с Россией
Королевская семья Британии: последние новости, изменения в браке Миддлтон
Что будет с рублем? Курс сегодня, 6 января, что с долларом, евро и юанем
На Украине увидели «энергетический след» в отставке Малюка
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.