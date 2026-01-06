«Крикливый карлик»: Клишас оценил претензии Дании на Гренландию

Дания — «политический крикливый карлик», чьи права вряд ли будут учитываться в вопросе Гренландии, заявил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале. По его мнению, территориальные претензии Копенгагена основаны на колониальном прошлом и «праве сильного», которого у страны сейчас нет.

Правовые основания владеть этой территорией у Дании основаны на том же самом колониальном прошлом, праве сильного, а кто сейчас считает Данию, этого политического крикливого карлика, сильным? — написал он.

Клишас отметил, что Гренландия географически относится к Северной Америке, а не Европе, и ее статус может быть пересмотрен. Он также заявил, что Евросоюз и Дания должны готовиться к тому, что новые «правила» мира могут создаваться без их участия.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, что президент США Дональд Трамп рассматривает Гренландию как потенциальную угрозу для нацбезопасности и стратегического доминирования Америки в Западном полушарии. По его словам, хотя страна может стремиться к контролю над островом, она не будет прибегать к методам, аналогичным тем, что использовались в Венесуэле.