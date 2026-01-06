Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 11:39

«Крикливый карлик»: Клишас оценил претензии Дании на Гренландию

Клишас усомнился в правах Дании на территорию Гренландии

Андрей Клишас Андрей Клишас Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Дания — «политический крикливый карлик», чьи права вряд ли будут учитываться в вопросе Гренландии, заявил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале. По его мнению, территориальные претензии Копенгагена основаны на колониальном прошлом и «праве сильного», которого у страны сейчас нет.

Правовые основания владеть этой территорией у Дании основаны на том же самом колониальном прошлом, праве сильного, а кто сейчас считает Данию, этого политического крикливого карлика, сильным?написал он.

Клишас отметил, что Гренландия географически относится к Северной Америке, а не Европе, и ее статус может быть пересмотрен. Он также заявил, что Евросоюз и Дания должны готовиться к тому, что новые «правила» мира могут создаваться без их участия.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, что президент США Дональд Трамп рассматривает Гренландию как потенциальную угрозу для нацбезопасности и стратегического доминирования Америки в Западном полушарии. По его словам, хотя страна может стремиться к контролю над островом, она не будет прибегать к методам, аналогичным тем, что использовались в Венесуэле.

Дания
Гренландия
Андрей Клишас
Европа
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самолет не смог приземлиться в Новосибирске с пятой попытки
В страшном ДТП погибли двое взрослых россиян и маленький ребенок
Названы четыре требования Трампа к сменщице Мадуро
Мачадо назвала Трампа достойным премии мира за арест Мадуро
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 января: где сбои в России
Волчанск, Озерное, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 января
Из-за наводнения в Индонезии погибло не менее 14 человек
Стало известно, о чем Нетаньяху попросил Путина
В США раскрыли ответственных за атаки на Херсонщину и резиденцию Путина
Названо российское оружие, которое способно уничтожить военно-морскую базу
«Будет тебя не хватать»: под Архангельском разбилась 35-летняя блогерша
Пенсионерам в России сообщили приятную новость о работе
«Крикливый карлик»: Клишас оценил претензии Дании на Гренландию
Силовики сорвали эротическое новогоднее шоу в Москве
Девочка пришла к соседу зарядить телефон и ее изнасиловали
Домашний спортзал: требования к помещению, необходимый минимум инвентаря
Сын обезглавил мать, выбросил ее голову в поле и пошел гулять по деревне
Разгрузка на овощах: главные правила, о которых вы не знали
Худейте с комфортом: как полюбить разгрузочный день на гречке
В США предсказали смену глав в трех странах из-за Украины
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.