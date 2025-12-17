Новый год-2026
17 декабря 2025 в 17:28

Покупательница квартиры Долиной раскрыла, как отпраздновала победу в суде

Лурье призналась, что с семьей отметила победу в суде по квартире Долиной

Полина Лурье Полина Лурье Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Покупательница квартиры российской певицы Ларисы Долиной, Полина Лурье, поделилась радостью по поводу своего успеха в эфире программы «Пусть говорят». Она отметила, что вместе с семьей и детьми отмечает победу в суде по делу о продаже жилья артистки.

Я сейчас со своими детьми и семьей, мы очень рады, отмечаем важный для нас день, победу, — поделилась женщина, поблагодарив всех причастных за поддержку.

16 декабря Верховный суд России отменил решения трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Долиной. Суд подтвердил право собственности Лурье на жилье, а дело о выселении артистки отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом Верховный суд разрешил Долиной оставаться в квартире до принятия решения второй инстанцией.

Ранее адвокат Юлия Вербицкая-Линник высказалась об изоляции Лурье. По мнению правозащитницы, покупательница решила закрыться и дистанцироваться, поскольку в самом начале скандала подверглась нападкам. Адвокат отметила, что ее выбор решать проблему в правовом поле оказался верным.

