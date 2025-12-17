Стало известно о последней московской недвижимости Долиной SHOT: у Долиной в Москве осталась одна квартира

У народной артистки России Ларисы Долиной в Москве останется только одна квартира, расположенная в районе Лефортово, сообщает Telegram-канал SHOT. Площадь жилья составляет 50 квадратных метров, рыночная стоимость оценивается примерно в 18 млн рублей.

Квартира расположена в пятиэтажном доме 1961 года постройки. Долина купила ее в мае 2006 года. Недвижимость до сих пор оформлена на певицу, но она не проживает в квартире.

Ранее Верховный суд России отменил все решения по делу певицы. По итогам заседания квартира звезды переходит в собственность Полины Лурье. В ближайшее время нижестоящий суд рассмотрит иск о принудительном выселении Долиной.

Долина не пришла на заседание Верховного суда. Исполнительница не присутствовала ни на заседаниях суда первой инстанции, ни при рассмотрении дела в апелляции и кассации. При допросе в качестве свидетеля по уголовному делу артистка также не приехала в Балашихинский суд. Ее показания заслушали по видеосвязи из Хамовнического суда Москвы.

В Госдуме встретили решение Верховного суда РФ по делу о продаже квартиры королевы джаза аплодисментами. Депутат Ярослав Нилов заявил журналистам, что теперь законодатели должны предложить дополнительные механизмы защиты добросовестных покупателей.