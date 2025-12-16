В Госдуме раскрыли, как встретили решение Верховного суда по делу Долиной

Рассмотрение жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Верховном суде РФ в Москве

Участники круглого стола в Госдуме аплодисментами встретили решение Верховного суда РФ по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, сообщил ТАСС депутат Ярослав Нилов. По его словам, однако законодатели должны предложить дополнительные механизмы защиты добросовестных покупателей.

Участники круглого стола аплодисментами встретили это решение [Верховного суда], — отметил Нилов.

Верховный суд России отменил все решения по делу Долиной. По итогам заседания квартира певицы признана собственностью Полины Лурье. В ближайшее время нижестоящий суд рассмотрит иск о принудительном выселении Долиной.

При этом депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что решение Верховного суда России по делу о квартире певицы Ларисы Долиной не окажет сильного влияния на подобные истории, в которых продавцы и покупатели недвижимости стали жертвами мошенников. По его словам, возможно, какие-то инстанции по-прежнему будут принимать решения, игнорируя позицию Верховного суда. В России нет прецедентного права и это не будет считаться преступлением или ошибкой, объяснил Делягин.