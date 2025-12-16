В Госдуме ответили, повлияет ли дело Долиной на другие подобные истории Депутат Делягин: решение по делу Долиной не спасет других жертв мошенников

Решение Верховного суда России по делу квартиры певицы Ларисы Долиной не окажет сильного влияния на подобные истории, в которых продавцы и покупатели недвижимости стали жертвами мошенников, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Делягин. По его словам, возможно, какие-то инстанции будут принимать решения, игнорируя позицию Верховного суда, и это не будет считаться криминалом.

У нас не прецедентное право, абсолютную силу имеет только решение пленума Верховного суда. То есть решение конкретное Верховного суда значимо для этого дела [по квартире Долиной], а для всех остальных судей имеет скорее моральное значение и ориентировочное значение. Поэтому даже после этого решения возможно, что какие-то судьи будут принимать решения, полностью игнорирующие позицию Верховного суда, и это не будет формально криминалом. Пересмотр дел, которые уже завершены, никто не обещал. Это не автоматический процесс, — высказался Делягин.

При этом, по словам депутата, у добросовестных покупателей, которые попались на уловку аферистов, повысятся шансы вернуть деньги или квартиру, однако они не будут абсолютными. Он также усомнился, что каждый подобный случай будет рассматриваться в Верховном суде.

Сейчас достаточно большое количество дел, которые на стадии рассмотрения. Понятно, что судьи будут учитывать позицию Верховного суда. Но если некоторые из них, насколько можно судить, игнорировали решение пленума Верховного суда 2015 года, что им помешает проигнорировать нынешнее решение Верховного суда? Они его обязаны учесть, но не обязаны копировать, — заключил Делягин.

Ранее Верховный суд России отменил все решения по делу Долиной. По итогам заседания квартира певицы переходит в собственность Полины Лурье. В ближайшее время нижестоящий суд рассмотрит иск о принудительном выселении Долиной.