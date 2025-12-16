Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 18:47

В Госдуме ответили, повлияет ли дело Долиной на другие подобные истории

Депутат Делягин: решение по делу Долиной не спасет других жертв мошенников

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Решение Верховного суда России по делу квартиры певицы Ларисы Долиной не окажет сильного влияния на подобные истории, в которых продавцы и покупатели недвижимости стали жертвами мошенников, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Делягин. По его словам, возможно, какие-то инстанции будут принимать решения, игнорируя позицию Верховного суда, и это не будет считаться криминалом.

У нас не прецедентное право, абсолютную силу имеет только решение пленума Верховного суда. То есть решение конкретное Верховного суда значимо для этого дела [по квартире Долиной], а для всех остальных судей имеет скорее моральное значение и ориентировочное значение. Поэтому даже после этого решения возможно, что какие-то судьи будут принимать решения, полностью игнорирующие позицию Верховного суда, и это не будет формально криминалом. Пересмотр дел, которые уже завершены, никто не обещал. Это не автоматический процесс, — высказался Делягин.

При этом, по словам депутата, у добросовестных покупателей, которые попались на уловку аферистов, повысятся шансы вернуть деньги или квартиру, однако они не будут абсолютными. Он также усомнился, что каждый подобный случай будет рассматриваться в Верховном суде.

Сейчас достаточно большое количество дел, которые на стадии рассмотрения. Понятно, что судьи будут учитывать позицию Верховного суда. Но если некоторые из них, насколько можно судить, игнорировали решение пленума Верховного суда 2015 года, что им помешает проигнорировать нынешнее решение Верховного суда? Они его обязаны учесть, но не обязаны копировать, — заключил Делягин.

Ранее Верховный суд России отменил все решения по делу Долиной. По итогам заседания квартира певицы переходит в собственность Полины Лурье. В ближайшее время нижестоящий суд рассмотрит иск о принудительном выселении Долиной.

квартиры
скандалы
Лариса Долина
мошенники
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС РФ уже в центре Гуляйполя: как идет наступление на Запорожье 16 декабря
В Госдуме раскрыли, как встретили решение Верховного суда по делу Долиной
В Москве более 400 мигрантов поймали необычным способом
Канделаки решила переосмыслить «Мастера и Маргариту» в духе «Слова пацана»
Германия анонсировала поставку мощного оружия Украине в 2026 году
Захарова оценила ограничение выдачи шенгенских виз россиянам
Приговор бывшему президенту Украины вступил в силу
Российские дипломаты попросили Лондон перестать пугать британцев Москвой
Важная улика найдена в Успенской школе, где подросток устроил резню
Ароматы для настроения: как подобрать домашний парфюм под свой ритм жизни
В Кремле раскрыли, как вопросы россиян доходят до Путина
Трагедия в Одинцово, юристы нашли ляп в деле Долиной: что будет дальше
Умер автор музыки к фильмам «Княгиня Слуцкая» и «В июне 41-го»
Слава «развязалась» со слезами на глазах после победы Лурье над Долиной
«Тяжело все это»: Охлобыстин о жизни Ефремова после УДО
Умер актер из «Матрицы»
Названо количество обращений, отправленных на прямую линию с Путиным
«Бабкам-мошенницам бой!»: Поплавская оценила решение суда по Долиной
Чеснок на шее: чем еще можно отпугнуть грипп и ОРВИ? Народные средства
Премьер Польши пожаловался на игнорирование со стороны президента
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.