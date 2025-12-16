Новый год-2026
Долина не пришла в Верховный суд России

Зал заседаний Верховного суда, где рассматривают жалобу Полины Лурье по делу о квартире Ларисы Долиной Зал заседаний Верховного суда, где рассматривают жалобу Полины Лурье по делу о квартире Ларисы Долиной Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Народная артистка России Лариса Долина не пришла в Верховный суд, где рассматривается жалоба Полины Лурье — покупательницы ее квартиры в Хамовниках, передает корреспондент NEWS.ru. Интересы певицы представляет ее адвокат. Лурье в свою очередь появилась в суде.

Исполнительница не присутствовала ни на заседаниях суда первой инстанции, ни при рассмотрении дела в апелляции и кассации. При допросе в качестве свидетеля по уголовному делу артистка также не приехала в Балашихинский суд. Ее показания заслушали по видеосвязи из Хамовнического суда Москвы.

Ранее Долина пообещала полностью компенсировать средства за московскую квартиру Лурье. Исполнительница пояснила, что хочет быть честной перед самой собой. По словам артистки, это единственный выход и правильное решение. Адвокат Лурье Светлана Свириденко между тем сообщила, что знаменитость не уточнила срок возврата денег за квартиру.

Адвокат Александр Бенхин до этого допустил, что Долину могут обязать выплатить покупательнице ее квартиры 112 млн рублей, а также штрафные санкции. По его словам, скорая процедура рассмотрения дела Верховным судом указывает на высокую вероятность решения в формате двусторонней реституции.

