05 декабря 2025 в 13:48

Адвокат объяснил, как Лурье может получить от Долиной свыше 112 млн рублей

Адвокат Бенхин: Долину могут обязать выплатить Лурье штрафные санкции

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певицу Ларису Долину могут обязать выплатить покупательнице ее квартиры Полине Лурье 112 млн рублей, а также штрафные санкции, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, скорая процедура рассмотрения дела Верховным судом указывает на высокую вероятность решения в формате двусторонней реституции.

Лурье невыгодно соглашаться на предложение Долиной о поэтапном возвращении средств за квартиру. Верховный суд в течение пяти дней принял документы и уже назначил дату слушания. Это говорит о том, что, скорее всего, будет принято решение, которое требуется именно защите Лурье. Вероятно это будет двусторонняя реституция. Можно ожидать постановления суда, что если квартира вернулась к Долиной, и жилье у нее уже не отнимут, то она должна будет полностью возместить 112 млн рублей добросовестному покупателю. Уже имея решение суда на руках, можно будет добавлять и пеню, и проценты, и штрафные санкции, если она не вернет деньги вовремя, — пояснил Бенхин.

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что Долина предложила ее подзащитной поэтапно отдавать деньги за жилье, однако покупательница на такие условия не согласилась. По ее словам, представители певицы обратились к Лурье в день подачи апелляционной жалобы в Верховный суд.

