«Мне не удалось сохранить»: Валерия о главной утрате как матери Валерия рассказала, что забеременела в 47 лет и потеряла ребенка

Певица Валерия сообщила, что забеременела в 47 лет и потеряла ребенка. В интервью телеведущей Яне Чуриковой артистка рассказала, что не знала о беременности и в этот период проходила лечение сильными антибиотиками. Звезда добавила, что вместе с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным, они планировали рождение ребенка и заранее придумали имя.

Мне не удалось сохранить ребенка. Был месяц плоду, когда мы поняли, что развитие затормозилось, — отметила Валерия.

По словам певицы, сотрудники больницы, где она находилась под чужой фамилией, передали журналистам сведения о случившемся. Из-за этого дети Валерии узнали о трагедии из СМИ.

Валерия и Пригожин состоят в браке с 2004 года. Для певицы это третий брак, для продюсера — второй. Совместных детей у пары нет, однако супруги неоднократно отмечали, что считают родными детей, рожденных в предыдущих отношениях.

Ранее певица Сати Казанова рассказала, что три года назад у нее случился выкидыш на сроке 9–10 недель. Знаменитость подчеркнула, что они с ее мужем Стефано Тиоццо несколько лет пытались зачать ребенка, поэтому трагедия ощущалась еще сильнее.