Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 13:10

«Мне не удалось сохранить»: Валерия о главной утрате как матери

Валерия рассказала, что забеременела в 47 лет и потеряла ребенка

Певица Валерия Певица Валерия Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Валерия сообщила, что забеременела в 47 лет и потеряла ребенка. В интервью телеведущей Яне Чуриковой артистка рассказала, что не знала о беременности и в этот период проходила лечение сильными антибиотиками. Звезда добавила, что вместе с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным, они планировали рождение ребенка и заранее придумали имя.

Мне не удалось сохранить ребенка. Был месяц плоду, когда мы поняли, что развитие затормозилось, — отметила Валерия.

По словам певицы, сотрудники больницы, где она находилась под чужой фамилией, передали журналистам сведения о случившемся. Из-за этого дети Валерии узнали о трагедии из СМИ.

Валерия и Пригожин состоят в браке с 2004 года. Для певицы это третий брак, для продюсера — второй. Совместных детей у пары нет, однако супруги неоднократно отмечали, что считают родными детей, рожденных в предыдущих отношениях.

Ранее певица Сати Казанова рассказала, что три года назад у нее случился выкидыш на сроке 9–10 недель. Знаменитость подчеркнула, что они с ее мужем Стефано Тиоццо несколько лет пытались зачать ребенка, поэтому трагедия ощущалась еще сильнее.

Валерия
беременности
шоу-бизнес
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков ответил на вопрос о финансировании выборов на Украине
«Это факт»: Песков указал на уловку Киева для выманивания денег у Запада
В Кремле оценили увеличение военного бюджета Японии
Погода в Москве в субботу, 27 декабря: ждать ли сильного холода и снегопада
Какие здания будут востребованы в 2035 году: прогнозы для девелоперов
Психиатр рассказал, как разные поколения празднуют Новый год
Песков отказался давать подробности о новых контактах России и США
В Кремле подтвердили намерения России и США продолжить диалог
Престарелый водитель автобуса чуть не убил восемь человек в Твери
В ЦБ рассказали о сроках ввода новых банкнот номиналом 1 тыс. рублей
Москвичам раскрыли, как долго продлится снегопад
Прокуратура помогла уволившимся строителям получить свыше 300 тыс. рублей
Умер влиятельный соратник Ким Чен Ына
Ученые предупредили о возобновлении вспышек на Солнце
В Петербурге диверсанта отправили за решетку по обвинению в трех терактах
Дерипаска стал президентом одной спортивной федерации
Силовики назвали сумму, которую не дали забрать мошенникам у россиян
В Минобороны Белоруссии раскрыли боевые возможности «Орешника»
Омбудсмен раскрыл истинную причину массовой ликвидации ресторанов в Москве
Появились кадры с места взрыва в сирийской мечети в Хомсе
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.