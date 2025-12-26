Фекальный водопад затопил дороги российского города

После крупной коммунальной аварии в Петропавловске-Камчатском улицы оказались затоплены фекалиями, сообщает Telegram-канал Amur Mash. В районе ФОКа «Звездный» произошел прорыв, в результате чего нечистоты хлынули на проезжую часть и тротуары.

Как сказано в публикации, при этом на месте происшествия работают только двое специалистов, занимающихся ремонтом. Судя по кадрам, при этом по дорогам продолжают ездить машины и общественный транспорт.

Ранее в Санкт-Петербурге два человека пострадали от ожогов из-за мощного фонтана кипятка, который вырвался из-под земли после прорыва трубы. Инцидент произошел на улице Маршала Казакова, где видимость ухудшилась на фоне выброса пара.

Кроме того, в Новороссийске произошла авария на трубопроводе, которая обернулась фонтаном воды высотой 10 метров. Коммунальная авария произошла в частном секторе, а на место прибыли аварийные службы для устранения утечки.

Между тем фонтан воды забил из-под земли в центре Тюмени после аварии на гидранте. Порыв произошел на сетях тюменского водоканала. Вода залила проезжую часть на улице Мельничная.