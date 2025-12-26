Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 12:59

Фекальный водопад затопил дороги российского города

В Петропавловске-Камчатском после коммунальной аварии улицы затопило фекалиями

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

После крупной коммунальной аварии в Петропавловске-Камчатском улицы оказались затоплены фекалиями, сообщает Telegram-канал Amur Mash. В районе ФОКа «Звездный» произошел прорыв, в результате чего нечистоты хлынули на проезжую часть и тротуары.

Как сказано в публикации, при этом на месте происшествия работают только двое специалистов, занимающихся ремонтом. Судя по кадрам, при этом по дорогам продолжают ездить машины и общественный транспорт.

Ранее в Санкт-Петербурге два человека пострадали от ожогов из-за мощного фонтана кипятка, который вырвался из-под земли после прорыва трубы. Инцидент произошел на улице Маршала Казакова, где видимость ухудшилась на фоне выброса пара.

Кроме того, в Новороссийске произошла авария на трубопроводе, которая обернулась фонтаном воды высотой 10 метров. Коммунальная авария произошла в частном секторе, а на место прибыли аварийные службы для устранения утечки.

Между тем фонтан воды забил из-под земли в центре Тюмени после аварии на гидранте. Порыв произошел на сетях тюменского водоканала. Вода залила проезжую часть на улице Мельничная.

Петропавловск-Камчатский
фекалии
дороги
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в субботу, 27 декабря: ждать ли сильного холода и снегопада
Какие здания будут востребованы в 2035 году: прогнозы для девелоперов
Психиатр рассказал, как разные поколения празднуют Новый год
Песков отказался давать подробности о новых контактах России и США
В Кремле подтвердили намерения России и США продолжить диалог
Престарелый водитель автобуса чуть не убил восемь человек в Твери
В ЦБ рассказали о сроках ввода новых банкнот номиналом 1 тыс. рублей
Москвичам раскрыли, как долго продлится снегопад
Прокуратура помогла уволившимся строителям получить свыше 300 тыс. рублей
Умер влиятельный соратник Ким Чен Ына
Ученые предупредили о возобновлении вспышек на Солнце
В Петербурге диверсанта отправили за решетку по обвинению в трех терактах
Дерипаска стал президентом одной спортивной федерации
Силовики назвали сумму, которую не дали забрать мошенникам у россиян
В Минобороны Белоруссии раскрыли боевые возможности «Орешника»
Омбудсмен раскрыл истинную причину массовой ликвидации ресторанов в Москве
Появились кадры с места взрыва в сирийской мечети в Хомсе
Россиянам перечислили самые полезные продукты для перекуса
Вооруженный катаной «самурай» напал на завод в Японии
Раскрыто местоположение беглого экс-замгубернатора Ростовской области
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.