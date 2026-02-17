У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. В организации отметили, что в Петропавловске-Камчатском тряска ощущалась на три балла.

Координаты: 51.1101, 157.9359. Магнитуда (Ml): 6,3. Интенсивность в ПК (предварительная оценка): три, — констатировали специалисты.

По информации службы, эпицентр подземного толчка располагался в 222 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 45 километров.

Ранее замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь рассказала, что землетрясение произошло в сейсмически активном районе Крыма. Перед этим в акватории Азовского моря, примерно в 80 километрах от Керчи, было зафиксировано землетрясение магнитудой до 4,8, на побережье ощущались толчки интенсивностью 4–5 баллов.

До этого специалисты Евразийского средиземноморского сейсмического центра сообщили, что землетрясение магнитудой 4,8 произошло в акватории Азовского моря недалеко от Крыма. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.