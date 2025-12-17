Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 13:12

В российском регионе из-под земли забил фонтан воды

В Тюмени залило водой проезжую часть из-за аварии на гидранте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Фонтан воды забил из-под земли в центре Тюмени после аварии на гидранте, информирует 72.RU. Порыв произошел на сетях тюменского водоканала. Вода залила проезжую часть на улице Мельничная.

Вот такой фонтан бьет с утра возле дома № 17 на улице Мельничной, — поделился читатель.

Аварийные бригады не сразу прибыли на место аварии, пока вода продолжала разливаться по улице, где стояло большое количество припаркованных автомобилей. Позднее пять вакуумных машин прибыли на место для ликвидации утечки и последствий. В пресс-службе городского водоканала подтвердили, что мог повредиться пожарный гидрант. К 10:00 по местному времени (07:00 мск) бригады смогли локализовать утечку.

Ранее в Санкт-Петербурге два человека пострадали от ожогов из-за мощного фонтана кипятка, который вырвался из-под земли после прорыва трубы. Инцидент произошел на улице Маршала Казакова, где видимость ухудшилась на фоне выброса пара.

В Новороссийске произошла авария на трубопроводе, которая обернулась фонтаном воды высотой 10 метров. Коммунальная авария произошла в частном секторе, а на место прибыли аварийные службы для устранения утечки.

Тюмень
аварии
вода
коммунальщики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле подвели итоги премии «Марка №1 в России»
Пушков рассказал, может ли Украина потерять союзника в лице Польши
В Европе примут окончательное решение по Украине и активам России
Прохожие спасли девочку-подростка от душителя
В Бангкоке задержали вербовщика скам-центров с рабынями-россиянками
Стали известны новые детали по резонансному делу футболиста Ерошевича
«Остров Мечты» напомнил о скором запуске серии шоу «История игрушек»
В России анонсировали новый закон о дипфейках
Чехия отказала Украине в чрезвычайных гарантиях
The Rolling Stones пришлось отменить тур
Расстегнул ширинку в роще и угодил за решетку: эксгибиционисту дали 13 лет
Врач дала советы, как избежать заражения гонконгским гриппом
Диверсанты под Белгородом, семья шпионов: как ВСУ атакуют Россию 17 декабря
Раскрыта новая схема мошенников с билетами на ЧМ по футболу
В российском регионе из-под земли забил фонтан воды
В Госдуме оценили идею лишать пенсии граждан-тунеядцев
Политолог объяснил природу слухов о новых жестких санкциях США против РФ
Когда брать отпуск в 2026 году выгоднее: чтобы больше денег или дней
Минимальные баллы ЕГЭ: сколько нужно для поступления в вуз, предметы
Морозы до минус 40? Какая погода будет в Москве, прогноз на декабрь
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.