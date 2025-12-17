В российском регионе из-под земли забил фонтан воды В Тюмени залило водой проезжую часть из-за аварии на гидранте

Фонтан воды забил из-под земли в центре Тюмени после аварии на гидранте, информирует 72.RU. Порыв произошел на сетях тюменского водоканала. Вода залила проезжую часть на улице Мельничная.

Вот такой фонтан бьет с утра возле дома № 17 на улице Мельничной, — поделился читатель.

Аварийные бригады не сразу прибыли на место аварии, пока вода продолжала разливаться по улице, где стояло большое количество припаркованных автомобилей. Позднее пять вакуумных машин прибыли на место для ликвидации утечки и последствий. В пресс-службе городского водоканала подтвердили, что мог повредиться пожарный гидрант. К 10:00 по местному времени (07:00 мск) бригады смогли локализовать утечку.

Ранее в Санкт-Петербурге два человека пострадали от ожогов из-за мощного фонтана кипятка, который вырвался из-под земли после прорыва трубы. Инцидент произошел на улице Маршала Казакова, где видимость ухудшилась на фоне выброса пара.

В Новороссийске произошла авария на трубопроводе, которая обернулась фонтаном воды высотой 10 метров. Коммунальная авария произошла в частном секторе, а на место прибыли аварийные службы для устранения утечки.