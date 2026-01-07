Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 13:20

«Мы улетели»: пассажирка опрокинутой лодки в Карелии раскрыла детали ЧП

РЕН ТВ: водитель опрокинутой в Карелии лодки вел себя неадекватно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Водитель опрокинутой в Карелии лодки вел себя неадекватно, рассказала РЕН ТВ пострадавшая в результате происшествия пассажирка. По ее словам, мужчина управлял судном странно, «двигаясь не по своей траектории», хотя и не выглядел пьяным.

Водитель почему-то, вместо того, чтобы тормозить, нажал на газ, и мы улетели, — рассказала женщина.

Пострадавшая и ее родные получили сильные ушибы. Всего, по словам женщины, на борту лодки находились шесть человек.

Ранее стало известно, что трагедия произошла в акватории Онежского озера. В результате инцидента пострадали три человека, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

До этого сообщалось, что в Эстонии шквалистый ветер опрокинул автобус, который следовал из Таллина в Нарву. В салоне находились в том числе и граждане России. Люди были вынуждены добираться своим ходом до пункта назначения. Всего автобус перевозил 11 пассажиров.

Кроме того мощный шторм разнес набережную в Сочи, уничтожив ларьки, кафе и укрепления. Вода вышла из берегов из-за мощного ветра и начала смывать стоящие на ее пути постройки. Местные назвали происходящее «штормом века». В городе до 1 января действовало штормовое предупреждение.

Карелия
лодки
происшествия
аварии
