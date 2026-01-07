«Мы улетели»: пассажирка опрокинутой лодки в Карелии раскрыла детали ЧП РЕН ТВ: водитель опрокинутой в Карелии лодки вел себя неадекватно

Водитель опрокинутой в Карелии лодки вел себя неадекватно, рассказала РЕН ТВ пострадавшая в результате происшествия пассажирка. По ее словам, мужчина управлял судном странно, «двигаясь не по своей траектории», хотя и не выглядел пьяным.

Водитель почему-то, вместо того, чтобы тормозить, нажал на газ, и мы улетели, — рассказала женщина.

Пострадавшая и ее родные получили сильные ушибы. Всего, по словам женщины, на борту лодки находились шесть человек.

Ранее стало известно, что трагедия произошла в акватории Онежского озера. В результате инцидента пострадали три человека, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

