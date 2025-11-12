Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 11:02

Новороссийцы засняли фонтан высотой с трехэтажный дом

Фонтан высотой 10 метров появился в Новороссийске из-за аварии на трубопроводе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Новороссийске произошла крупная авария на трубопроводе, из-за которой вода начала бить из-под земли, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, высота фонтана достигает 10 метров.

Судя по опубликованным кадрам, коммунальная авария произошла в частном секторе. На месте работают аварийные службы, специалисты занимаются устранением утечки и ликвидацией последствий прорыва.

Из-за аварии подача воды в близлежащие дома временно прекращена. Власти пообещали организовать подвоз воды автоцистернами, пока система не будет полностью восстановлена.

Ранее в жилом комплексе «Императорские Мытищи» в Подмосковье произошло третье за день масштабное отключение коммунальных услуг. Электричество, водоснабжение и отопление отсутствовало несколько часов. Из-за аварии жильцы застряли в лифтах. Часть семей с маленькими детьми была вынуждена покинуть свои квартиры из-за холода.

До этого общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что застрявшие в лифте граждане могут рассчитывать на компенсацию в размере 10 тыс. рублей. Он уточнил, что получения выплаты можно добиться без обращения в суд.

