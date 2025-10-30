Тысячи жителей Подмосковья остались без света и отопления SHOT: тысячи жителей ЖК «Императорские Мытищи» остались без света и отопления

В жилом комплексе «Императорские Мытищи» в Подмосковье произошло третье за день масштабное отключение коммунальных услуг, передает Telegram-канал SHOT. Электричество, водоснабжение и отопление отсутствуют уже несколько часов.

В результате аварии некоторые жители оказались заблокированы в лифтах. Отмечается, что многие семьи с маленькими детьми вынуждены были покинуть свои квартиры из-за холода.

Аварийные службы проводят восстановительные работы после повреждения кабеля. Администрация обещает возобновить подачу электроэнергии в ближайшее время.

Ранее в Химках более 260 жилых домов и 20 социальных учреждений остались без отопления и горячей воды из-за технологического сбоя, сообщает Минэнерго Московской области. Отключение затронуло целый ряд улиц, включая 9 Мая, Дружбы, Машинцева, Молодежную, Юбилейный проспект и Куркинское шоссе. Для ликвидации аварии были задействованы все аварийные бригады муниципального округа.

До этого в жилом доме в Москве прорвало трубы после включения отопления. Кипяток залил весь подъезд. Дом находится на капитальном ремонте, и причиной инцидента, как считают постояльцы, стали именно ремонтные работы.