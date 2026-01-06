Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 16:11

Авария оставила без воды десятки домов в российском городе

В Кургане произошла коммунальная авария

Фото: t.me/kwater45
В результате коммунальной аварии на магистральном водопроводе в нескольких микрорайонах Кургана временно прекращена подача холодной воды, сообщает пресс-служба АО «Водный Союз». В настоящее время на месте работает бригада.

Так, воды нет в некоторых домах по улицам Московская, Бурова-Петрова, Промышленная, Школьная, Чернореченская, а также проспекту М. Голикова. Точные сроки возобновления водоснабжения неизвестны. В настоящее время температура воздуха в Кургане составляет –8 градусов.

Тем временем глава СК России Александр Бастрыкин инициировал возбуждение уголовного дела на фоне жалоб жителей кубанского Белореченска на отсутствие отопления. В регионе действует режим ЧС из-за погодных условий, которые привели к коммунальным авариям.

До этого появилась информация, что жители ветхого дома на улице Куйбышева в Перми остались без воды, газа и отопления после коммунальной аварии в декабре 2025 года. Председатель СКР запросил доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жильцов. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

