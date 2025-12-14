Свет внезапно исчез в некоторых населенных пунктах Запорожской области Балицкий: часть сел и городов Запорожской области остались без света

В нескольких населенных пунктах Запорожской области зафиксировано отключение электроэнергии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Причины сбоя в энергоснабжении в настоящее время уточняются.

Глава региона обратился к жителям пострадавших территорий с просьбой сохранять спокойствие и терпение. Он отметил, что аварийные бригады уже приступили к работе и проводят необходимые операции по переключению потребителей на резервные источники питания.

Отключение электроэнергии в населенных пунктах части Запорожской области. Энергетики уточняют причины отключения, — указал Балицкий.

В сообщении губернатора не уточняется точное количество населенных пунктов, оставшихся без света, а также продолжительность возможных перебоев. Информация о масштабах и причинах аварии будет обнародована по мере ее поступления от энергетиков.

Ранее стало известно, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области частично отключено электроснабжение. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что проблемы наблюдаются в том числе и в Херсоне. О причинах он говорить не стал.