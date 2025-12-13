Подконтрольная ВСУ часть Херсонской области погрузилась в блэкаут

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области частично отключено электроснабжение, рассказал назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. Проблемы наблюдаются, в том числе, и в Херсоне. О причинах он говорить не стал.

Обесточена часть Херсонской области, в том числе — город Херсон, — написал Прокудин.

Несколькими днями ранее более двух тысяч жителей села Вольно-Надеждинского в Приморском крае остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции «Надеждинская». ЧП затронуло 28 многоквартирных и 300 частных домов.

Ранее стало известно, что Украина на конец ноября располагала лишь 10–12 ГВт мощности энергосистемы, тогда как для прохождения зимы необходимо не менее 15 ГВт. Страна может рассчитывать на импорт 2–2,5 ГВт из ЕС, однако увеличение поставок ограничено пропускными возможностями сетей.

Тем временем ФАС представила на общественное обсуждение пересмотренные тарифы на электроэнергию, согласно которым плата за свет увеличится уже в январе 2026 года. До этого ведомство утвердило коридоры тарифов с ростом с октября следующего года.