Украина лишилась около 80% мощностей энергосистемы

Украина на конец ноября располагает около 10–12 ГВт мощности энергосистемы, при том что для прохождения зимы необходимо не менее 15 ГВт, при сильных морозах — 18 ГВт, передает ТАСС. По данным агентства, при этом страна может рассчитывать на 2–2,5 ГВт мощности за счет импорта электроэнергии из ЕС, но увеличение объемов ограничено пропускными возможностями энергосистемы государства.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен принять решение по замороженным активам России. Его призыв прозвучал на фоне крупнейшего скандала в стране из-за уголовного дела о коррупции в сфере энергетики и отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что объекты энергетики Киева и Киевской области подверглись ударам ракет и беспилотников, западная часть города осталась без света. По его словам, в Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах вспыхнули пожары в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории. В российском Минобороны соответствующую информацию не комментировали.