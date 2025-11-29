День матери
29 ноября 2025 в 14:17

Зеленский начал торопить ЕС с решением по замороженным активам России

Зеленский: пришло время Евросоюзу принять решение по замороженным активам России

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Philip Reynaers/IMAGO/Global Look Press
Евросоюз должен принять решение по замороженным активам России, заявил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Его призыв прозвучал на фоне крупнейшего коррупционного скандала в стране и отставки главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Пришло время Европе принять решение по замороженным активам, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет, — отметил он.

Ранее итальянские аналитики сообщили, отставка Ермака говорит о том, что Зеленский лишился одной из ключевых фигур в украинской политике. Такое развитие событий безусловно ставит в уязвимое положение позицию Киева в мирных переговорах по плану США.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. По словам главы государства, после завершения «этой тягомотины» все займутся своими внутриполитическими делами.

Также канцлер Германии Фридрих Мерц назвал неприемлемыми для европейцев финансовые аспекты мирного плана США по Украине. В частности, пояснил он, речь идет о возможном займе средств, полученных от замороженных российских активов. По его словам, если этот кредит будет выдан, то он будет выдан ЕС и будет выдан Украине, с тем чтобы она могла продолжать покупать оружие.

