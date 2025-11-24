Международный муниципальный форум стран БРИКС
24 ноября 2025 в 02:24

Мерц назвал неприемлемые для ЕС аспекты плана США по Украине

Мерц: финансовые аспекты плана США по Украине неприемлемы

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/Sylvio Dittrich/Global Look Press
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал неприемлемыми для европейцев финансовые аспекты мирного плана США по Украине. В частности, пояснил он, речь идет о возможном займе средств, полученных от замороженных российских активов, передает телеканал ARD.

Если этот кредит будет выдан, то он будет выдан ЕС и будет выдан Украине, с тем чтобы она могла продолжать покупать оружие. Но это не то, что сейчас напрямую затрагивает американцев, и поэтому, конечно, американцы не могут и распоряжаться этой суммой, — отметил он.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции перед саммитом G20 заявил, что Евросоюз не располагает официальными данными о мирной инициативе Соединенных Штатов по Украине. По его словам, любые комментарии относительно неподтвержденных предложений являются нонсенсом.

До этого издания Financial Times и Axios раскрыли положения нового плана Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине. Согласно обнародованной информации, инициатива в числе прочего предусматривает международное признание Крыма и Донбасса в составе России.

Фридрих Мерц
США
активы
Украина
Мерц назвал неприемлемые для ЕС аспекты плана США по Украине
