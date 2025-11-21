Международный муниципальный форум стран БРИКС
В ЕС неожиданно высказались о новом плане Трампа по Украине

Глава Евросовета Кошта: ЕС не имеет данных о плане США по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
Европейский союз не располагает официальными данными о мирной инициативе Соединенных Штатов по Украине, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции перед саммитом G20. По его словам, любые комментарии относительно неподтвержденных предложений являются нонсенсом, передает ТАСС.

Евросоюзу не передавали никакого плана официальным путем, поэтому сейчас пытаться его комментировать — это нонсенс, — сказал Кошта.

Ранее зарубежные СМИ раскрыли положения нового плана Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине. Согласно обнародованной информации, инициатива предусматривает международное признание Крыма и территорий Донбасса в составе России. В комплекс мер также входит установление государственного статуса для русского языка на Украине, легализацию Украинской православной церкви, сокращение американских военных поставок Киеву и уменьшение личного состава ВСУ в два раза.

Позже высокопоставленный источник в администрации Соединенных Штатов сообщил о внесении Украиной корректировок в один из пунктов американского плана урегулирования, содержащего 28 позиций. Изменения затронули положение о проведении проверки на наличие коррупционных схем.

