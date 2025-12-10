Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 13:52

ЕС готов пойти на нарушение правил ради российских активов

Politico: Евросоюз продлит саммит ради обсуждения изъятия активов РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Евросоюз готов продлить запланированный на 18 декабря саммит еще на два дня, вопреки негласному «золотому правилу», пишет Politico со ссылкой на председателя ЕС Антониу Кошту. Отмечается, что это произойдет, если потребуется время для решения вопроса об изъятии замороженных российских активов.

Это редкое отступление от золотого правила Кошты, согласно которому хороший саммит это однодневный саммит, — пишет издание.

В публикации подчеркнули, что до начала саммита запланировано проведение трех встреч, участие в которых примут послы государств — членов Евросоюза. Эти встречи состоятся в Брюсселе, где участники планируют детально проанализировать предложения Еврокомиссии относительно способов постоянного замораживания российских активов без достижения консенсуса среди всех европейских стран.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия представила предложения по использованию замороженных активов России для поддержки Украины. В письме, направленном главам государств ЕС, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен изложила три различных варианта финансирования. Как следует из документа, дефицит финансирования Киева на период 2026–2027 годов является весьма существенным.

