30 декабря 2025 в 15:25

В России рассказали, какая европейская страна понизит градус русофобии в ЕС

Политолог Оленченко: Чехия сможет понизить градус русофобии в Евросоюзе

Новое правительство Чехии во главе с премьер-министром страны Петром Бабишем в перспективе может способствовать снижению градуса русофобии в Европейском союзе, заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с РИА Новости. По его словам, Прага, Будапешт и Братислава при поддержке США способны повлиять на общий курс ЕС.

Очевидно, что правительство Бабиша хочет стать более независимым от Брюсселя. И этим дело, скорее всего, не ограничится. В перспективе действия Праги, Будапешта и Словакии при поддержке США способны снизить градус русофобии ЕС. Европейцам это тоже пошло бы на пользу, — отметил политолог.

По его мнению, пока лидеры ЕС, Франции и Германии переживают кризис, у Чехии открываются возможности для отстаивания собственной линии. В частности, Прага с большей вероятностью поддержит мирные инициативы Вашингтона, а не жесткую позицию Брюсселя.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действующие руководители европейских государств не могут рассматриваться как политическая элита, поскольку оказались поражены «русофобией и нацизмом». По ее словам, это болезненное состояние нанесло существенный урон экономическому положению и благосостоянию этих стран.

