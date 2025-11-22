Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 17:26

ЕС проведет экстренный саммит по Украине в необычном месте

ЕС проведет экстренный саммит по Украине в Анголе 24 ноября

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press
Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет в понедельник, 24 ноября, в Анголе, сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта в соцсети X. Он отметил, что пригласил на встречу лидеров 27 стран объединения. Необычное место проведения объясняется тем, что в этот день в Луанде состоится запланированный саммит ЕС и Африканского союза.

Я пригласил лидеров 27 стран ЕС провести экстренную встречу по Украине в Луанде в понедельник, — написал Кошта.

Ранее бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что президент РФ Владимир Путин может устанавливать свои правила на переговорах по урегулированию кризиса на Украине. По его словам, это связано с успехами российских войск в зоне военной спецоперации.

Между тем стало известно, США рассчитывают, что украинский президент Владимир Зеленский согласует их мирный план ко Дню благодарения 27 ноября. По замыслу Вашингтона, документ должны представить Москве в конце месяца, а весь процесс урегулирования завершить к концу декабря. Источники при этом сомневаются, что такие сроки выполнимы, учитывая позицию Киева.

