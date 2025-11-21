В Швейцарии сделали резонансное заявление о Путине в переговорах по Украине

В Швейцарии сделали резонансное заявление о Путине в переговорах по Украине Полковник Бо заявил о возможностях Путина устанавливать условия на переговорах

Президент России Владимир Путин может устанавливать свои правила на переговорах по урегулированию кризиса на Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью на YouTube-канале Deep Dive. По его словам, это связано с успехами российских войск в зоне военной спецоперации.

Путин может позволить себе устанавливать условия переговоров, потому что он побеждает на поле боя, — отметил Бо.

Полковник подчеркнул, что ключевым фактором, мешающим продвижению мирных инициатив, остаются лидеры европейских стран. По его мнению, без изменения их позиции перспективы договоренностей остаются ограниченными.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации, согласился ли президент Украины Владимир Зеленский на переговоры по мирному плану американского лидера Дональда Трампа. Соответствующие сигналы в адрес Москвы пока не поступали, добавил он.

Между тем стало известно, США рассчитывают, что Зеленский согласует их мирный план ко Дню благодарения 27 ноября. По замыслу Вашингтона, документ должны представить Москве в конце месяца, а весь процесс урегулирования завершить к концу декабря. Источники при этом сомневаются, что такие сроки выполнимы, учитывая позицию Киева.