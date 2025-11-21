Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 09:45

Песков ответил на вопрос о согласии Киева вести переговоры по плану США

Песков: Москве не сообщали о согласии Зеленского на переговоры по плану США

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации, согласился ли президент Украины Владимир Зеленский на переговоры по мирному плану американского лидера Дональда Трампа, сообщил журналист Александр Юнашев в Telegram-канале. Соответствующие сигналы в адрес Москвы пока не поступали, подчеркнул он.

Песков сообщил мне, что Москве пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа, — отметил Юнашев.

Зеленский накануне, 20 ноября, получил от администрации Трампа проект мирного плана по урегулированию конфликта. По оценке Вашингтона, представленный документ способен активизировать дипломатические усилия. Другие подробности в офисе украинского президента не раскрыли.

Как стало известно, США рассчитывают, что Зеленский согласует их мирный план ко Дню благодарения 27 ноября. По замыслу Вашингтона, документ должны представить Москве в конце месяца, а весь процесс урегулирования завершить к концу декабря. Источники при этом сомневаются, что такие сроки выполнимы, учитывая позицию Киева.

Дмитрий Песков
Кремль
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Украина
США
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ударные БПЛА российских войск сорвали ротацию ВСУ под Запорожьем
Казахстан вслед за Россией отверг европейский военный порядок
Бабушка рассказала новые подробности смерти малыша от укуса кубомедузы
Идеальные синнабоны с корицей — вкуснее, чем в кафе
Один человек пострадал в ДТП с грузовиком под Тверью
Курица тает во рту: маринад, который подходит для любого мяса
Настоящий чак-чак: секреты, которые знают лишь татарские хозяйки
В Петербурге студентка заявила, что поджигала вышки сотовой связи
Стало известно, как мошенники начали обманывать автовладельцев
Московский суд взыскал с германской компании миллиарды евро
Двухмесячная девочка попала в больницу из-за отравления дымом при пожаре
«Крупнейший успех»: военэксперт объяснил важность освобождения Купянска
Бывший сотрудник СБУ рассказал о компроматах НАБУ и САП
В небе над российским регионом засияла таинственная вспышка
В России повысят исполнительский сбор за взыскание долгов
Работа крупного российского перевозчика оказалась заблокирована
Гагин назвал причину побега из Украины «кошелька Зеленского»
Больше 20 детей умерли из-за сиропа от кашля
«Главный диверсант»: россиянам назвали основные причины тромбоза
Главные тренды в рекламе в 2026 году обсудили на НРФ-9 в Москве
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.