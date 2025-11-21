Песков ответил на вопрос о согласии Киева вести переговоры по плану США

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации, согласился ли президент Украины Владимир Зеленский на переговоры по мирному плану американского лидера Дональда Трампа, сообщил журналист Александр Юнашев в Telegram-канале. Соответствующие сигналы в адрес Москвы пока не поступали, подчеркнул он.
Песков сообщил мне, что Москве пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа, — отметил Юнашев.
Зеленский накануне, 20 ноября, получил от администрации Трампа проект мирного плана по урегулированию конфликта. По оценке Вашингтона, представленный документ способен активизировать дипломатические усилия. Другие подробности в офисе украинского президента не раскрыли.
Как стало известно, США рассчитывают, что Зеленский согласует их мирный план ко Дню благодарения 27 ноября. По замыслу Вашингтона, документ должны представить Москве в конце месяца, а весь процесс урегулирования завершить к концу декабря. Источники при этом сомневаются, что такие сроки выполнимы, учитывая позицию Киева.