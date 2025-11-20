Зеленский получил от Трампа проект мирного плана по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский получил от администрации американского лидера Дональда Трампа проект мирного плана по урегулированию конфликта. По оценке Вашингтона, представленный документ способен активизировать дипломатические усилия, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, — сказано в сообщении.

В офисе Зеленского уточнили, что Киев и Вашингтон договорились доработать предложенный план так, чтобы он мог привести к приемлемому завершению конфликта. В ближайшие дни украинский лидер намерен обсудить с Трампом возможные дипломатические шаги и ключевые условия, которые должны обеспечить выход к миру.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что Зеленскому может грозить ликвидация в случае отказа от плана США по мирному урегулированию конфликта. По его мнению, украинский лидер оказался в безвыходном положении в свете коррупционного скандала.

До этого сообщалось, что украинские власти раскритиковали американский план урегулирования конфликта. В Киеве считают, что документ нуждается в серьезных изменениях, чтобы его можно было реализовать. Они отметили, что предложенные меры выглядят слишком однотипными.