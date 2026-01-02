Идеальный завтрак: «Сырные спирали» — 20 минут, и гора выпечки готова!

Когда на кухне пахнет растопленным сыром и свежей выпечкой, день начинается совершенно иначе. Эти спирали — идеальный способ сделать обычное утро праздничным без лишних хлопот. Все, что нужно, — это готовое слоеное тесто, пара видов сыра и 15 минут в духовке. Они получаются такими воздушными, что исчезают со стола еще до того, как вы успеваете налить чай.

Достаньте из холодильника упаковку готового слоеного теста (500 г) и дайте ему немного полежать при комнатной температуре. Для начинки натрите на средней терке 200 г твердого сыра (например, гауда или чеддер) и 100 г сулугуни или моцареллы, чтобы сыр хорошо тянулся. Смешайте сыры с одним яйцом, щепоткой паприки и молотым черным перцем.

Раскатайте пласт теста в прямоугольник, равномерно распределите сырную начинку, оставляя по одному сантиметру с краев. Плотно сверните тесто в рулет, начиная с длинной стороны. Острым ножом нарежьте рулет на кружочки толщиной 2–3 см. Выложите спирали на противень, застеленный пергаментом, на небольшом расстоянии друг от друга. Смажьте взбитым желтком для золотистой корочки и выпекайте 15–20 минут в разогретой до 200 °C духовке до румяного цвета.

Совет: чтобы спирали получились особенно воздушными, не давите на тесто при нарезке — используйте острый нож и режьте одним уверенным движением.

Ленивое хачапури по-аджарски — идеальный завтрак всего за 15 минут.