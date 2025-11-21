Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 01:21

В США назвали ожидаемую дату подписания Зеленским плана по Украине

FT: США ждут, что Зеленский подпишет мирный план ко Дню благодарения

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Власти США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет мирный план, подготовленный американскими чиновниками, ко Дню благодарения, передает The Financial Times (FT). В материале сказано, что он состоится 27 ноября.

По плану США, до этого срока украинский лидер поставит свою подпись на соглашении, в конце месяца его представят в Москве. Весь процесс по урегулированию конфликта будет завершен к концу декабря. При этом собеседники издания отметили, что эти сроки вряд ли удастся соблюсти из-за позиции Киева.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что Зеленскому может грозить ликвидация в случае отказа от плана США по мирному урегулированию конфликта. По его мнению, украинский лидер оказался в безвыходном положении в свете коррупционного скандала.

До этого сообщалось, что украинские власти раскритиковали американский план урегулирования конфликта. В Киеве считают, что документ нуждается в серьезных изменениях, чтобы его можно было реализовать. Они отметили, что предложенные меры выглядят слишком однотипными.

Украина
Владимир Зеленский
переговоры
США
