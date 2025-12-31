«Ирония судьбы» попала в топ лучших новогодних фильмов в Великобритании

Картина режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» вошла в рейтинг лучших новогодних фильмов в Великобритании, сообщает The Guardian. В России ее ежегодно показывают 31 декабря. Фильм впервые вышел на экраны 1 января 1976 года.

Кинокритик Фил Хоуд пояснил, что в список включили именно оригинальную картину, а не американский ремейк «О судьбе», снятый Марюс Вайсберг. Он отметил, что культовый советский фильм любят, помнят и пересматривают все россияне. Хоуд добавил, что любовная линия в этой картине построена на череде неловких и смешных ситуаций, а персонажи то и дело погружаются в узнаваемую «славянскую меланхолию», берут гитару и поют песни композитора Микаэла Таривердиева.

Ранее певица Любовь Успенская назвала некоторые композиции из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» слишком тоскливыми и отметила, что они могут вгонять в депрессию. При этом артистка похвалила песню «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь», которую исполняет Людмила Гурченко.

До этого сообщалось, что франшиза «Гарри Поттер», фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Один дома» возглавили список фильмов, которые россияне чаще всего ассоциируют с Новым годом. В топ также вошли зарубежные ленты: «Реальная любовь», «Гринч», «Отпуск по обмену».