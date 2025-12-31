Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 11:53

«Ирония судьбы» попала в топ лучших новогодних фильмов в Великобритании

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Картина режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» вошла в рейтинг лучших новогодних фильмов в Великобритании, сообщает The Guardian. В России ее ежегодно показывают 31 декабря. Фильм впервые вышел на экраны 1 января 1976 года.

Кинокритик Фил Хоуд пояснил, что в список включили именно оригинальную картину, а не американский ремейк «О судьбе», снятый Марюс Вайсберг. Он отметил, что культовый советский фильм любят, помнят и пересматривают все россияне. Хоуд добавил, что любовная линия в этой картине построена на череде неловких и смешных ситуаций, а персонажи то и дело погружаются в узнаваемую «славянскую меланхолию», берут гитару и поют песни композитора Микаэла Таривердиева.

Ранее певица Любовь Успенская назвала некоторые композиции из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» слишком тоскливыми и отметила, что они могут вгонять в депрессию. При этом артистка похвалила песню «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь», которую исполняет Людмила Гурченко.

До этого сообщалось, что франшиза «Гарри Поттер», фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Один дома» возглавили список фильмов, которые россияне чаще всего ассоциируют с Новым годом. В топ также вошли зарубежные ленты: «Реальная любовь», «Гринч», «Отпуск по обмену».

рейтинги
фильмы
Эльдар Рязанов
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, чем пытались ударить по резиденции Путина
Украине не разрешили выйти из программы углеродного регулирования
В Минобороны России раскрыли характер атаки ВСУ на резиденцию Путина
Жена Газманова появилась на публике в мини-платье с глубоким декольте
Названы возможные последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина
Минобороны РФ раскрыло детали отражения атаки на резиденцию президента
Мать и дочь умерли после отравления морепродуктами
Дед Мороз из «Усадьбы в Кузьминках» рассказал о своем заветном желании
На Западе подтвердили согласие Зеленского на территориальные уступки
«Выглядят непобедимыми»: Трамп пришел в восторг после кадров Парада Победы
Стало известно, какие регионы оказались на пути дронов к резиденции Путина
Зимний десерт с характером: торт «Эстерхази» с дерзкой облепихой
Скончалась внучка Джона Кеннеди
Появились подробности отражения атаки ВСУ на резиденцию Путина
В Одесской области были повреждены два объекта энергетики
Готовлю «Наполеон» по ГОСТу: процесс трудоемкий, но результат того стоит
Минобороны показало схему уничтожения атаковавших резиденцию Путина дронов
В МО раскрыли новые детали атаки на резиденцию Путина
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 декабря: где сбои в РФ
С 1 января в России заработают новые меры соцподдержки
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.