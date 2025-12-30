Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 13:52

Успенская «прошлась» по песням из «Иронии судьбы...»

Любовь Успенская назвала песни из фильма «Ирония судьбы...» депрессивными

Любовь Успенская Любовь Успенская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Любовь Успенская назвала некоторые композиции из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» слишком тоскливыми и отметила, что они могут вгонять в депрессию, передает Общественная Служба Новостей. Артистка выразила предпочтение песне «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь», которую исполняет Людмила Гурченко.

Слишком тоскливые там есть мелодии, вгоняют в депрессию, честно говоря, — прокомментировала Успенская.

Среди новогодних композиций, способных поднять настроение, певица выделила и несколько своих произведений. По ее словам, эти песни переносят ее в атмосферу зимней сказки и вызывают теплые воспоминания о новогодних событиях.

Ранее сообщалось, что более половины россиян (56%) выбирают советские фильмы для создания праздничного настроения на Новый год. Среди популярных советских картин выделяются «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Карнавальная ночь». Зарубежные и отечественные фильмы также вызывают новогоднее настроение у респондентов. Среди иностранных лент наиболее известны «Один дома» и «Гарри Поттер».

Любовь Успенская
песни
фильмы
настроение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кардиолог назвал неочевидную причину сердечных заболеваний
Задержанный за подготовку теракта в Адыгее раскрыл свою цель
В России рассказали, какая европейская страна понизит градус русофобии в ЕС
ВСУ атаковали автомобиль с мирными жителями Северска во время эвакуации
Один человек пал жертвой атаки БПЛА в российском регионе
Синоптики назвали самые холодные и теплые точки России в новогоднюю ночь
Никаких мандаринов! Правильные закуски к шампанскому на Новый год
Острова архипелага в Японии тряхнуло на 5,5 балла
Валиеву назвали величайшей фигуристкой
Два ребенка пострадали в Подмосковье из-за петард
Стало известно о попытках ВСУ прорваться в Купянск
Ветеринар ответил, как помочь питомцу пережить стресс от взрыва пиротехники
Иностранец планировал теракт в адыгейской школе
Белоусов наградил российских военных за мужество и профессионализм
Лавров рассказал, что заложено в культурном коде россиян
Нацизм, оскорбление солдата: за что на самом деле судят блогера Маркаряна?
Торопившаяся встретить Новый год с сыном женщина едва не стала инвалидом
Инсценировавший суицид на Красной площади акционист покинул Россию
АвтоВАЗ заявил о повышении цен с 2026 года
Суд освободил бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова из СИЗО
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.