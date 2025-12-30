Успенская «прошлась» по песням из «Иронии судьбы...» Любовь Успенская назвала песни из фильма «Ирония судьбы...» депрессивными

Певица Любовь Успенская назвала некоторые композиции из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» слишком тоскливыми и отметила, что они могут вгонять в депрессию, передает Общественная Служба Новостей. Артистка выразила предпочтение песне «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь», которую исполняет Людмила Гурченко.

Слишком тоскливые там есть мелодии, вгоняют в депрессию, честно говоря, — прокомментировала Успенская.

Среди новогодних композиций, способных поднять настроение, певица выделила и несколько своих произведений. По ее словам, эти песни переносят ее в атмосферу зимней сказки и вызывают теплые воспоминания о новогодних событиях.

Ранее сообщалось, что более половины россиян (56%) выбирают советские фильмы для создания праздничного настроения на Новый год. Среди популярных советских картин выделяются «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Карнавальная ночь». Зарубежные и отечественные фильмы также вызывают новогоднее настроение у респондентов. Среди иностранных лент наиболее известны «Один дома» и «Гарри Поттер».