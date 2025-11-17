Еврокомиссия предложила странам ЕС план по активам России для Украины

Еврокомиссия представила предложения по использованию замороженных активов России для поддержки Украины, сообщило агентство Reuters. В письме, направленном главам государств ЕС, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен изложила три различных варианта финансирования.

Как следует из документа, имеющегося в распоряжении агентства, дефицит финансирования Киева на период 2026-2027 годов является весьма существенным. Для его покрытия предлагается использовать либо экспроприацию российских активов под видом «репарационного кредита», либо прямые гранты от стран-членов ЕС, либо общий заем, привлеченный на уровне Европейского союза.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что окончательное решение по данному вопросу должно быть принято в ходе предстоящего саммита ЕС 18-19 декабря. Европейские лидеры должны определить наиболее приемлемый механизм финансовой поддержки Украины на ближайшие годы.

Ранее в бюджетном управлении Конгресса США заявили, что администрация президента Дональда Трампа в случае принятия в стране законопроекта о порядке использования российских замороженных активов сможет конфисковать половину этих средств. Как подчеркнуло ведомство, предусматривается передача части из них на отдельный счет с начислением процентов для использования в поддержку Украины.