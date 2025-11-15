Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 04:11

Трамп может прибрать к рукам половину российских активов

Конгресс: Трамп может конфисковать половину замороженных российских активов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Администрация президента США Дональда Трампа в случае принятия в стране законопроекта о порядке использования российских замороженных активов сможет конфисковать половину этих средств, сообщили в бюджетном управлении конгресса. В ведомстве уточнили, что всего в Штатах насчитываются активы на сумму около $5 млрд (более 405 млрд рублей).

Управление исходит из 50%-ной вероятности того, что федеральное правительство сделает это, — отметили в публикации.

Законопроект, как подчеркнули в управлении, предусматривает передачу части из них на отдельный счет с начислением процентов для использования для помощи Украине. Однако все еще неизвестно, пойдет ли Трамп на такой шаг.

Ранее стало известно, что министры финансов Европейского союза рассмотрели предложения о возможной экспроприации российских активов на встрече в Брюсселе 13 ноября. Однако практические решения по данному вопросу на заседании не принимались, поскольку дискуссия носила предварительный характер. Обсуждение прошло в рамках подготовки к декабрьскому саммиту Европейского союза.

Позже в Службе внешней разведки России заявили, что в случае конфискации российских активов Бельгию привлекут к ответственности. Брюсселю «мало не покажется», подчеркнули в СВР.

активы
Россия
Дональд Трамп
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«До последней молекулы»: США пытаются убрать российский газ из Европы
Ученые рассказали, как повлияет на Землю недавняя мощная вспышка на Солнце
В Нюрнберге эвакуировали более 20 тысяч человек из-за бомбы
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Тайник с деньгами, свидетели, версии: новые детали в деле Усольцевых
Вертолет в багажнике: как устроены летающие автомобили из Китая, цена в РФ
Стало известно, будут ли в 2026 году шестидневные рабочие недели
Захарова пообещала ответные меры на визовую политику ЕС
США провели испытания ядерной авиабомбы
Трамп раскрыл, что хотел бы обсудить с Россией и КНР
Суд взыскал почти 5 млрд рублей с экс-владельца «Южуралзолота»
Трамп может прибрать к рукам половину российских активов
ЛУКОЙЛ передал аэропорту Кишинева топливный терминал
Армия России — первая в мире: о чем умолчал рейтинг Global Firepower
Для убитой в Челябинске пятилетней девочки устроили тайные похороны
Трамп пообещал ядерные испытания США в ближайшее время
Семь человек стали жертвами взрыва в полицейском участке
Особняк за 500 млн, бойфренд-целитель, гонорары: как живет Полина Гагарина
США конфисковали несколько дипобъектов России
Еще четыре города России остались без авиасообщения
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.