Трамп может прибрать к рукам половину российских активов Конгресс: Трамп может конфисковать половину замороженных российских активов

Администрация президента США Дональда Трампа в случае принятия в стране законопроекта о порядке использования российских замороженных активов сможет конфисковать половину этих средств, сообщили в бюджетном управлении конгресса. В ведомстве уточнили, что всего в Штатах насчитываются активы на сумму около $5 млрд (более 405 млрд рублей).

Управление исходит из 50%-ной вероятности того, что федеральное правительство сделает это, — отметили в публикации.

Законопроект, как подчеркнули в управлении, предусматривает передачу части из них на отдельный счет с начислением процентов для использования для помощи Украине. Однако все еще неизвестно, пойдет ли Трамп на такой шаг.

Ранее стало известно, что министры финансов Европейского союза рассмотрели предложения о возможной экспроприации российских активов на встрече в Брюсселе 13 ноября. Однако практические решения по данному вопросу на заседании не принимались, поскольку дискуссия носила предварительный характер. Обсуждение прошло в рамках подготовки к декабрьскому саммиту Европейского союза.

Позже в Службе внешней разведки России заявили, что в случае конфискации российских активов Бельгию привлекут к ответственности. Брюсселю «мало не покажется», подчеркнули в СВР.