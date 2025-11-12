Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 11:27

Бельгию предупредили о последствиях в случае конфискации российских активов

В СВР пообещали Бельгии жесткие меры в случае конфискации российских активов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В случае конфискации российских активов Бельгию привлекут к ответственности, заявили в Службе внешней разведки России. В СВР подчеркнули, что Брюсселю «мало не покажется», сообщает ТАСС.

Бельгия — держатель этого «воровского общака» — артачится. Видите ли, боится — привлекут, ход мыслей правильный — обязательно привлекут, да так, что мало не покажется, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что министры финансов Европейского союза рассмотрят предложения о возможной экспроприации российских активов на встрече в Брюсселе 13 ноября. Однако практические решения по данному вопросу на предстоящем заседании приниматься не будут, поскольку дискуссия носит предварительный характер. Обсуждение пройдет в рамках подготовки к декабрьскому саммиту Европейского союза.

До этого СМИ писали, что конфискация замороженных активов России со стороны ЕС станет проявлением лицемерия и воровства. По мнению авторов, это подорвет доверие к западной банковской системе и спровоцирует отток капитала в альтернативные финансовые инструменты, включая золото, юань и системы БРИКС.

СВР
замороженные активы
Бельгия
Брюссель
