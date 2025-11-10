Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 17:51

Министры финансов ЕС отложили решение по активам России

ТАСС: решение об экспроприации активов РФ не будет принято 13 ноября в Брюсселе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министры финансов Европейского союза рассмотрят предложения о возможной экспроприации российских активов на встрече в Брюсселе 13 ноября, сообщил источник ТАСС в институтах ЕС. Однако практические решения по данному вопросу на предстоящем заседании приниматься не будут, поскольку дискуссия носит предварительный характер.

Как уточнил собеседник агентства, обсуждение пройдет в рамках подготовки к декабрьскому саммиту Европейского союза. На повестке дня находятся предложения Еврокомиссии о финансировании Украины с использованием механизма так называемого репарационного кредита.

Предложения Еврокомиссии о финансировании Украины в рамках «репарационного кредита» будут рассмотрены на предстоящем заседании «Экофина» (Совет ЕС по экономике и финансам на министерском уровне. — NEWS.ru). Практические решения приниматься не будут, — сказал собеседник журналистов.

По информации источника, в настоящее время у европейских властей имеется лишь две реальные возможности обеспечить финансирование Киева в 2026–2027 годах на сумму около €140 млрд. Один вариант предполагает экспроприацию замороженных активов РФ, другой — привлечение средств на финансовых рынках через общеевропейский заем.

Ранее СМИ писали, что конфискация замороженных активов России со стороны ЕС станет проявлением лицемерия и воровства. По мнению авторов, это подорвет доверие к западной банковской системе и спровоцирует отток капитала в альтернативные финансовые инструменты, включая золото, юань и системы БРИКС.

Евросоюз
замороженные активы
Россия
министры
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина упал на рельсы метро и умер
Дочь 88-летней Эдиты Пьехи раскрыла состояние здоровья матери
Поставляли мясо в рестораны? В Москве задержали похитителей собак, детали
В Финляндии нашли лишенных лицензий за рубежом врачей
Трамп пообещал вознаграждение не участвовавшим в шатдауне авиадиспетчерам
В Госдуме оценили взлом главного мессенджера ВСУ российскими хакерами
На Западе раскрыли, почему Зеленский не пойдет на мир
В ДНР осудили колумбийских наемников ВСУ
Россия покажет всему миру сотни экспонатов военной техники
Операторы будут «отрубать» связь по указу ФСБ? Как это работает, детали
В Сочи признали неподготовленность города к грузопассажирским судам
Украинцам с генераторами предложили необычный способ заработка
«Я не давал отпор»: сын Децла рассказал о травле со стороны фанатов Тимати
В столичной высотке затопило 14 этажей
В Госдуме нашли альтернативу для СНИЛС и ОМС
В сборной Чили раскрыли, почему рекордсмен команды не поедет в Россию
Довели до гангрены: девушка лишилась рук из-за шерстяных колготок
«Охлаждение» сим-карт россиян заработало
Суд подтвердил законность приговора посмертно осужденного Хачатуряна
Пассажирка Seabridge сообщила о долгожданной высадке с парома
Дальше
Самое популярное
Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Напиток здоровья и красоты: самым полезным сортом чая оказался не зеленый
Семья и жизнь

Напиток здоровья и красоты: самым полезным сортом чая оказался не зеленый

Лучше чизкейка — готовим заливной пирог с творогом по простому рецепту
Семья и жизнь

Лучше чизкейка — готовим заливной пирог с творогом по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.