Министры финансов ЕС отложили решение по активам России ТАСС: решение об экспроприации активов РФ не будет принято 13 ноября в Брюсселе

Министры финансов Европейского союза рассмотрят предложения о возможной экспроприации российских активов на встрече в Брюсселе 13 ноября, сообщил источник ТАСС в институтах ЕС. Однако практические решения по данному вопросу на предстоящем заседании приниматься не будут, поскольку дискуссия носит предварительный характер.

Как уточнил собеседник агентства, обсуждение пройдет в рамках подготовки к декабрьскому саммиту Европейского союза. На повестке дня находятся предложения Еврокомиссии о финансировании Украины с использованием механизма так называемого репарационного кредита.

Предложения Еврокомиссии о финансировании Украины в рамках «репарационного кредита» будут рассмотрены на предстоящем заседании «Экофина» (Совет ЕС по экономике и финансам на министерском уровне. — NEWS.ru). Практические решения приниматься не будут, — сказал собеседник журналистов.

По информации источника, в настоящее время у европейских властей имеется лишь две реальные возможности обеспечить финансирование Киева в 2026–2027 годах на сумму около €140 млрд. Один вариант предполагает экспроприацию замороженных активов РФ, другой — привлечение средств на финансовых рынках через общеевропейский заем.

Ранее СМИ писали, что конфискация замороженных активов России со стороны ЕС станет проявлением лицемерия и воровства. По мнению авторов, это подорвет доверие к западной банковской системе и спровоцирует отток капитала в альтернативные финансовые инструменты, включая золото, юань и системы БРИКС.