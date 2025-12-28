Раскрыто количество граждан Южной Осетии, участвующих в СВО Джиоев: порядка двух тысяч граждан Южной Осетии принимают участие в СВО

Порядка двух тысяч граждан Южной Осетии принимают участие в специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД республики Ахсар Джиоев в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что столь ощутимая цифра для небольшого народа является знаком уважения и признательности России за ее поддержку.

Число граждан-участников СВО весьма ощутимо для небольшого населения Южной Осетии. Оно составляет порядка двух тысяч человек. Для нас это большая цифра, поскольку осетины — малочисленный народ, — говорится в заявлении.

Ранее глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе совещания с президентом и верховным главнокомандующим Владимиром Путиным заявил, что российские войска ведут активное наступление на всех участках линии фронта. По его словам, попытки украинского командования препятствовать данному продвижению остаются безуспешными.

Кроме того, российский лидер отметил, что все задачи, поставленные перед Вооруженными силами РФ, выполняются строго в соответствии с планом специальной военной операции. Как передает пресс-служба Кремля, глава государства уточнил, что данный план был разработан и утвержден Генеральным штабом.