Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 09:17

Раскрыто количество граждан Южной Осетии, участвующих в СВО

Джиоев: порядка двух тысяч граждан Южной Осетии принимают участие в СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Порядка двух тысяч граждан Южной Осетии принимают участие в специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД республики Ахсар Джиоев в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что столь ощутимая цифра для небольшого народа является знаком уважения и признательности России за ее поддержку.

Число граждан-участников СВО весьма ощутимо для небольшого населения Южной Осетии. Оно составляет порядка двух тысяч человек. Для нас это большая цифра, поскольку осетины — малочисленный народ, — говорится в заявлении.

Ранее глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе совещания с президентом и верховным главнокомандующим Владимиром Путиным заявил, что российские войска ведут активное наступление на всех участках линии фронта. По его словам, попытки украинского командования препятствовать данному продвижению остаются безуспешными.

Кроме того, российский лидер отметил, что все задачи, поставленные перед Вооруженными силами РФ, выполняются строго в соответствии с планом специальной военной операции. Как передает пресс-служба Кремля, глава государства уточнил, что данный план был разработан и утвержден Генеральным штабом.

Южная Осетия
СВО
МИД
министры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России точным ударом «обескровили» боевую технику ВСУ
«Никаких шансов»: Зеленскому указали на его место в переговорах по Украине
Сорвана попытка украинских шпионов прорваться вглубь России
Вызывающее поведение хоккеистов из Канады на МЧМ привело к расследованию
Лавров подтвердил поддержку КНР при обострении в Тайваньском проливе
Раскрыто количество граждан Южной Осетии, участвующих в СВО
Зять Алентовой разнес Бекмамбетова за ремейк «Москвы слезам не верит»
Мужчина внезапно умер во время секса с шестью женами
Что делать, если свело ногу судорогой: как оказать первую помощь — советы
Долина опубликовала грустную песню в день переезда из квартиры Лурье
«Главное препятствие»: Лавров ответил, кто мешает миру на Украине
«Серьезное истощение»: поставки оружия Украине опустошили США
На Украине считают, что Зеленский пойдет даже на неозвученные уступки
Мэр многомиллионного мегаполиса призвал «делать детей» в буран
Четыре человека погибли на месте после столкновения с «Газелью»
Помощник начальника главного управления разведки Афганистана погиб в Кабуле
ВСУ бросили позиции на важном участке СВО
Жители Киева заявили о блэкауте в части районов города
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 декабря
В Ространснадзоре решили судьбу Ан-24
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.