Жители Абхазии смогут получить российский паспорт дома

Россия упростила оформление внутренних паспортов для жителей Абхазии и Южной Осетии с двойным гражданством, передает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление. Теперь граждане этих республик смогут получать или менять российские паспорта, не выезжая в Россию.

Для этого на их территории будут работать выездные группы МВД России, которые займутся всеми необходимыми процедурами. Новые меры направлены на исполнение президентских указов, регулирующих вопросы приема в российское гражданство жителей Абхазии и Южной Осетии, а также особенности выдачи им российских паспортов.

Тем временем появилась информация, что период охлаждения сим-карт затронет всех приезжих, в том числе из Белоруссии и Абхазии. Отечественные операторы уже тестируют новый режим. Абонентам, которые были в роуминге или не использовали сим-карты 72 часа, на сутки блокируют мобильный интернет и СМС.

Ранее стало известно, что невозможность передачи информации и соединения между пользователями на территории РФ и иностранных государств включена в перечень видов угроз устойчивости и безопасности интернета. Соответствующий список утвержден постановлением правительства России.