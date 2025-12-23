Хадж: история, правила и запреты главного исламского паломничества

Хадж — пятый столп ислама, особое паломничество, которое обязан совершить каждый правоверный, способный на это. Поездка символизирует единство и равенство мусульман перед лицом Аллаха. Подробно об истории хаджа в исламе, правилах и строгих запретах, а также о том, как подготовиться к хаджу, читайте в материале NEWS.ru.

Исторические корни: от пророка Ибрахима (Авраама) до наших дней

Итак, что такое хадж? Так называется паломничество в Мекку и ее окрестности к священной Каабе — кубической постройке во внутреннем дворе мечети аль-Харам. С историей Каабы связаны многочисленные легенды. Так, по преданию, первая Кааба была возведена еще при пророке Адаме. Она стала первым строением, предназначенным для поклонения Аллаху. Позже, при пророке Ибрахиме (Аврааме) и его сыне Исмаиле, Кааба была восстановлена после разрушения. А пророк Мухаммед установил сохранившиеся по сей день правила хаджа, превратив паломничество в пятый столп ислама (после шахады, молитвы (намаз), милостыни (закят) и поста (саум)).

История хаджа в исламе уходит корнями в эпоху пророка Ибрахима, которого Коран называет «отцом пророков». По преданию, Ибрахим по велению Бога оставил семью в пустыне Мекки. Его жена Хаджар с сыном Исмаилом в поисках воды семь раз обежала холмы Сафа и Марва. После этого ангел Джабраил указал им на источник Замзам, спасший их от жажды.

Позже, как уже было сказано, Ибрахим и Исмаил возвели восстановленную Каабу — священный Дом Аллаха. Позже этого Ибрахим готовился принести в жертву сына, от чего его отговаривал шайтан. Ибрахим отбивался от шайтана камнями, к этому событию отсылается один из обрядов хаджа (о них далее). Когда Ибрахим уже собирался принести сына в жертву, Аллах остановил его, сказав, что пророк прошел испытание. В итоге человеческая жертва была заменена бараном.

В джахилии (доисламский период) Кааба была центром язычества, но пророк Мухаммад в 630 году очистил ее от идолов. В 632 году он совершил прощальный хадж, во время которого и установил все принятые сегодня правила паломничества. С тех пор миллионы паломников ежегодно стекаются в Мекку, сохраняя и продолжая традиции.

Паломник во время хаджа дотрагивается до Каабы во время обхода вокруг нее в мечети Месжид аль-Харам в Мекке Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Условия и обязанности: кто и когда должен совершить хадж

Значение хаджа для мусульман сложно переоценить, ведь это паломничество — фард-айн (личная обязанность) для каждого взрослого верующего, обладающего разумом и способного к поездке. Коран (3:97) гласит: «Паломничество к Дому предписано людям». Требования следующие:

совершеннолетие;

ясный ум;

физическое здоровье;

фактическая свобода (паломник не может быть рабом);

материальная обеспеченность (перед хаджем необходимо погасить все долги, устраивать паломничество на заемные деньги запрещается).

Женщины до 45 лет нуждаются в махраме (мужчине-опекуне); после — дозволены группы с попечительством. Больным или бедным хадж не обязателен — его можно делегировать или отложить. Один хадж в жизни — фард, то есть обязанность; повторные — сунна или нафиль, или же добровольные. Исключения: беременные (риск для ребенка), кормящие, старики без сил.

Время хаджа — 8–13 зуль-хиджа лунного года в Мекке и окрестностях. В 2026 году хадж придется на период с 18 по 30 мая.

Ежегодное паломничество мусульман в Мекку Фото: Zuma\TASS

Пошаговое описание обрядов: ихрам, таваф, сай, стояние на Арафате

В самом начале паломничества, выходя из дома, верующий должен прочитать молитву и подать милостыню. Во время поездки стоит избегать праздных разговоров, вместо этого лучше читать религиозные тексты. Важно отправляться в поездку с чистыми намерениями, исключительно во имя Аллаха, а не ради бахвальства. Стоит раскаяться во всех прегрешениях и дать обещание не повторять былых ошибок, выполнить пропущенные посты и молитвы, выплатить закят. Стоит также уточнить, что средства, на которые совершается хадж, должны быть заработаны честным трудом, в противном случае хадж будет считаться недействительным.

В самолете или на некотором расстоянии от Мекки, в миках, мужчины облачаются в ихрам. Так называется одеяние из двух белых полотнищ. Одно из полотнищ надевается на бедра, второе — через левое плечо. Женщины также должны быть в простой белой одежде с незакрытыми лицом и руками. Ихрамом называется не только ритуальное одеяние, но и состояние духовной чистоты, с которой надо приступать к хаджу.

Обряды хаджа по дням включают последовательность ритуальных действий, в числе которых:

таваф — обход вокруг Каабы;

вукуф би-Арафа — пребывание в долине Арафат в течение дня, сопровождаемое молитвой;

побиение шайтана камнями в долине Мина;

жертвоприношение (Курбан-байрам)

состригание волос.

После ритуального состригания волос паломники возвращаются в Мекку, где совершают еще один обход вокруг Каабы и устраивают сай — ритуальный бег между склонами Сафа и Марва.

Чаще всего паломники отправляются в хадж организованными группами (и обязательно с хадж-визой), которые направляют гиды. Это помогает избежать путаницы в правилах совершения хаджа.

Ежегодное паломничество мусульман в Мекку Фото: Amr Nabil/ AP/TASS

Запреты и ограничения во время хаджа: что нельзя делать паломнику

Запреты во время хаджа распространяются на:

причинение боли всему живому, включая насекомых;

торговлю и другие мирские занятия;

романтические и сексуальные отношения;

стрижку и бритье (не считая ритуального состригания волос);

использование благовоний;

ношение украшений и драгоценностей.

Во время хаджа все мусульмане, вне зависимости от их положения в миру, становятся равными.

Теперь вы знакомы с правилами совершения хаджа. Стоит учитывать, что паломничество — это не праздное путешествие, а тяжелый труд, сопряженный с дискомфортом, а то и с рисками для жизни. Так что к поездке стоит подготовиться и духовно, и физически — или же отложить ее до лучших времен.