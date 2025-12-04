Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Путешественникам рассказали об особенностях Саудовской Аравии

Президент АРФГ Каганов: на территории Саудовской Аравии действует сухой закон

Фото: Sha Dati/Global Look Press
Путешественникам следует знать, что в Саудовской Аравии действует запрет на продажу и употребление алкоголя, заявил NEWS.ru президент АРФГ, заведующий кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Вениамин Каганов. Кроме того, по его словам, туристкам придется соблюдать определенный дресс-код.

Зимний сезон с ноября по февраль является наиболее благоприятным временем для посещения Саудовской Аравии. В это время температура становится комфортной, варьируясь от +20 до +28 °C в дневное время. Перед поездкой туристам полезно познакомиться с особенностями страны и культурными традициями. Строгих требований к нарядам для иностранных туристок нет, но рекомендуется носить скромную одежду, закрывающую плечи и колени. На территории страны действует сухой закон, а в туристических зонах широко распространен английский язык, — поделился Каганов.

Он подчеркнул, что визы для россиян в Саудовскую Аравию полностью отменяются, что является свидетельством укрепления доверия между странами и их стремления к сотрудничеству. По словам Каганова, туристические агентства разрабатывают маршруты, включающие посещение исторических достопримечательностей, природных пейзажей и образцов современной архитектуры. Турэксперт предупредил, что многие объекты требуют предварительного бронирования для посещения.

Неизменный интерес туристов вызывает историко-культурный кластер в Эр-Рияде и Эль-Уле. Эль-Ула, признанная археологическим чудом с объектом ЮНЕСКО Хегра, предлагает посещение скальных гробниц набатеев и древнего города Дедан. В Эр-Рияде современность сочетается с традицией: популярны крепость Масмак, исторический центр ад-Дирайя и небоскреб Бурдж Роял. Джидда открывает ворота в Мекку, где туристы могут совмещать пляжный отдых на Красном море с экскурсиями по старинному району Аль-Балад, — добавил Каганов.

Он отметил, что туроператоры часто предлагают комбинированные туры, охватывающие 7–10 ночей, по маршруту Эр-Рияд, Эль-Ула — Джидда. По словам турэксперта, если действовать быстро, стоимость билета туда и обратно в зимний сезон может варьироваться от 35 тыс. до 50 тыс. рублей. Каганов заключил, что недельный тур с перелетом, проживанием в отелях высокого класса и экскурсиями стоит от 150 тыс. до 200 тыс. рублей на человека.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Саудовская Аравия планируют ввести безвизовый режим к началу 2026 года. По его словам, юридическая работа завершается.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
