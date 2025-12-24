Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 14:15

Обвиняемая в вербовке россиян студентка признала вину

Обвиняемая в вербовке россиян в террористы студентка раскаялась в суде

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вербовавшая россиян в террористические организации студентка Полина Костикова признала вину в суде, сообщает ТАСС. Среди основных организаций, в которые фигурантка пыталась вовлечь соотечественников, значится «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Признаю свою вину и раскаиваюсь в совершенном преступлении, — заявила подсудимая.

По версии следствия, Костикова использовала соцсети и личные контакты для пропаганды идей радикальных формирований и поиска потенциальных боевиков. Признание вины может стать смягчающим обстоятельством при вынесении окончательного приговора, однако статьи, по которым проходит девушка, предусматривают длительные сроки заключения.

На данный момент суд продолжает изучение доказательной базы, включая материалы оперативной съемки и переписки, подтверждающие связь Костиковой с украинскими кураторами. Ожидается, что в ближайшее время девушке огласят вердикт.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Курске приговорил Полину Шевцову к 14 годам колонии общего режима, а Екатерину Сазонову — к 11 годам. Их признали виновными в участии в деятельности «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

суды
терроризм
студентки
вербовки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сарыагаше водитель сбил новогоднюю елку и скрылся с места ДТП
В Британии назвали место будущей битвы между Россией и НАТО
Беременную Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша
Популярная группа подняла ценник на корпоративы и осталась без заказов
Куда выгодно вложить новогоднюю премию: от накоплений до инвестиций
Латвия объявила войну российским спортсменам
В Петербурге пациентка ударила врача скорой кулаком по лицу
В Минске подтвердили активный диалог с США по Украине
В Москве увеличили размер штрафа за безбилетный проезд
КГБ Белоруссии ликвидировал сеть иностранных спецслужб
Волочкова вернулась в рехаб-шоу и завела заезженную пластинку
Путин подвел итоги осенней сессии российского парламента
Фигурист Чиризано рассказал о жизни и тренировках в России
Раскрыто, что ждет россиянку за разгром проданного по «схеме Долиной» жилья
В Москве выпустили предупреждение о вечерних пробках
Забайкальский омбудсмен попал в смертельное ДТП
Полиция задержала россиянку после поджога иномарки под Петербургом
Решение ЕС по кредиту Украине назвали холодным душем для Мерца
Педиатр дала советы, как избежать ангины у ребенка
«Мы все ближе к войне»: Орбан сделал мрачный прогноз для Европы на 2026 год
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.