Обвиняемая в вербовке россиян студентка признала вину Обвиняемая в вербовке россиян в террористы студентка раскаялась в суде

Вербовавшая россиян в террористические организации студентка Полина Костикова признала вину в суде, сообщает ТАСС. Среди основных организаций, в которые фигурантка пыталась вовлечь соотечественников, значится «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Признаю свою вину и раскаиваюсь в совершенном преступлении, — заявила подсудимая.

По версии следствия, Костикова использовала соцсети и личные контакты для пропаганды идей радикальных формирований и поиска потенциальных боевиков. Признание вины может стать смягчающим обстоятельством при вынесении окончательного приговора, однако статьи, по которым проходит девушка, предусматривают длительные сроки заключения.

На данный момент суд продолжает изучение доказательной базы, включая материалы оперативной съемки и переписки, подтверждающие связь Костиковой с украинскими кураторами. Ожидается, что в ближайшее время девушке огласят вердикт.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Курске приговорил Полину Шевцову к 14 годам колонии общего режима, а Екатерину Сазонову — к 11 годам. Их признали виновными в участии в деятельности «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).