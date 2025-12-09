Две россиянки получили более 10 лет за вербовку в ИГ

2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Курске приговорил Полину Шевцову к 14 годам колонии общего режима, а Екатерину Сазонову — к 11 годам, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова в ТАСС. Россиянок признали виновными в участии в деятельности «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Приговоры пока в силу не вступили.

Суд <...> приговорил Шевцову к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с запретом администрирования сайтов в сети Интернет на 5 лет. Сазонову — к наказанию в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — уточнила Жирнова.

По данным источника, 21-летняя Шевцова приняла ислам, прониклась радикальной идеологией и завербовала 19-летнюю москвичку, на тот момент ученицу 11-го класса. Обе приносили присягу ИГ, в их гаджетах нашли видео боевых действий и казней, а также переписку с единомышленниками.

Ранее суд приговорил уроженца Чечни Мансура Хаджиева к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина оправдывал террористическую деятельность, публично восхваляя Хаттаба, Шамиля Басаева, Джохара Дудаева и Аслана Масхадова. Хаджиеву также запретили администрировать сайты на 2,5 года и установили год ограничения свободы после освобождения.