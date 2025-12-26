Башкирского студента арестовали за участие в террористической организации

Суд заключил под стражу студента колледжа в Башкирии по обвинению в участии в террористической организации, сообщили в СУ СК России по республике. По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Белорецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение студенту уфимского колледжа, уроженцу Абзелиловского района, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вербовавшая россиян в террористические организации студентка Полина Костикова признала вину в суде. Среди основных организаций, в которые фигурантка пыталась вовлечь соотечественников, значится «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

До этого в Херсонской области силовики задержали двух женщин, которых подозревают в передаче сведений о российских военнослужащих на Украине. По версии следствия, полученная информация могла использоваться для нанесения ударов по личному составу и технике.