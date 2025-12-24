Экс-жену известного боксера будут судить за оскорбление киргизов и казахов В Петербурге возбудили дело о возбуждении ненависти против Екатерины Бивол

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело в отношении блогера Екатерины Бивол, бывшей жены боксера Дмитрия Бивола, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Женщину будут судить по статье 20.30.1 КоАП РФ в связи с возбуждением ненависти к людям по признакам национальности и языка. Причиной стало видео с оскорбительными высказываниями в адрес киргизов и казахов.

Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Екатерины Бивол, привлекаемой по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Судебное заседание назначено на 29 января, — говорится в сообщении.

Поводом стал протокол полиции, в котором указано, что 22 октября в Telegram-канале было размещено видео, в котором Бивол, используя нецензурную лексику, оскорбляет киргизов и казахов. Кроме того, 22 декабря Смольнинский суд Санкт-Петербурга обязал блогера опровергнуть ложные и порочащие высказывания в адрес бывшего мужа, которые она публиковала в соцсетях на протяжении года.

Тем временем МВД Казахстана уже объявило блогера в розыск по уголовному делу. Ее обвиняют в оскорблении представителей разных национальностей. МВД Киргизии также начало в отношении нее доследственную проверку.

Дмитрий Бивол — российский боксер киргизского происхождения, выступающий в полутяжелой весовой категории. Спортсмен имеет гражданство РФ и Киргизии. Он развелся с Екатериной Бивол в 2023 году. Женщина публично обвинила экс-супруга в многочисленных изменах и неоднократно выступала с оскорбительными высказываниями в его адрес.

До этого Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что Екатерину Бивол избил отец ее бывшего мужа Юрий Бивол. По его данным, инцидент произошел на тренировке сына девушки.