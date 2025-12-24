Новый год-2026
24 декабря 2025 в 13:58

Экс-жену известного боксера будут судить за оскорбление киргизов и казахов

В Петербурге возбудили дело о возбуждении ненависти против Екатерины Бивол

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело в отношении блогера Екатерины Бивол, бывшей жены боксера Дмитрия Бивола, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Женщину будут судить по статье 20.30.1 КоАП РФ в связи с возбуждением ненависти к людям по признакам национальности и языка. Причиной стало видео с оскорбительными высказываниями в адрес киргизов и казахов.

Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Екатерины Бивол, привлекаемой по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Судебное заседание назначено на 29 января, — говорится в сообщении.

Поводом стал протокол полиции, в котором указано, что 22 октября в Telegram-канале было размещено видео, в котором Бивол, используя нецензурную лексику, оскорбляет киргизов и казахов. Кроме того, 22 декабря Смольнинский суд Санкт-Петербурга обязал блогера опровергнуть ложные и порочащие высказывания в адрес бывшего мужа, которые она публиковала в соцсетях на протяжении года.

Тем временем МВД Казахстана уже объявило блогера в розыск по уголовному делу. Ее обвиняют в оскорблении представителей разных национальностей. МВД Киргизии также начало в отношении нее доследственную проверку.

Дмитрий Бивол — российский боксер киргизского происхождения, выступающий в полутяжелой весовой категории. Спортсмен имеет гражданство РФ и Киргизии. Он развелся с Екатериной Бивол в 2023 году. Женщина публично обвинила экс-супруга в многочисленных изменах и неоднократно выступала с оскорбительными высказываниями в его адрес.

До этого Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что Екатерину Бивол избил отец ее бывшего мужа Юрий Бивол. По его данным, инцидент произошел на тренировке сына девушки.

административные дела
протоколы
суды
иски
оскорбления
Санкт-Петербург
Дмитрий Бивол
боксеры
