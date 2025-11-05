Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Отец российского боксера разбил нос его экс-супруге

Mash: отец российского боксера Дмитрия Бивола избил его бывшую жену Екатерину

Екатерина Бивол Екатерина Бивол Фото: Социальные сети

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что Екатерину Бивол, бывшую жену российского боксера Дмитрия Бивола, избил отец спортсмена Юрий. По его данным, инцидент произошел на тренировке сына девушки.

По информации канала, Юрий внезапно появился на тренировке внука Никона, Екатерина попыталась предотвратить встречу и начала снимать происходящее на камеру. Как пишет канал, в ответ на это мужчина вырвал телефон из ее рук и нанес ей несколько ударов, в том числе в область недавно наложенного шва.

Позднее девушка поделилась видео, на котором видны травмы на ее лице, и сообщила о вызове полиции. Ранее Екатерина жаловалась в соцсетях на угрозы в свой адрес.

Ранее нападающий молодежной команды ЦСКА Владимир Ершов получил черепно-мозговую травму в результате нападения в ночном клубе. 18-летнего баскетболиста доставили в центральную районную больницу города Раменского, где его состояние оценили как тяжелое. Руководство ЦСКА поддерживает связь с семьей игрока и медицинским персоналом. Спортсмен выступает за «ЦСКА-Юниор» с 2025 года.

