Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 21:20

Баскетболист «ЦСКА-Юниора» получил черепно-мозговую травму после избиения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Баскетболист столичного клуба «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов получил черепно-мозговую травму после избиения в ночном клубе, сообщили в пресс-службе армейцев. Игрока доставили в центральную районную больницу города Раменское. Его состояние оценивается как тяжелое.

Сегодня форвард «ЦСКА-Юниора» Владимир Ершов получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе. В настоящий момент он находится в ЦРБ города Раменское в тяжелом состоянии. <...> Надеемся на силы организма Владимира, профессионализм медиков и объективное расследование правоохранительными органами инцидента, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, руководство ЦСКА поддерживает связь с семьей спортсмена и медицинским персоналом. Баскетболисту 18 лет. Он выступает за «ЦСКА-Юниор» с 2025 года.

Ранее квотербек «Вашингтон Коммандерс» Джейден Дэниелс получил вывих локтя в матче НФЛ против «Сиэтл Сихокс» и покинул игру досрочно — перелома чудом удалось избежать. Восстановление займет минимум месяц, а операция может продлить его до конца сезона. Это уже третья травма игрока в сезоне.

баскетболисты
травмы
избиения
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Красивая и яркая жизнь»: телеведущая Лазарева о смерти Николаева
Путин наградил инженеров-создателей «Буревестника» и «Посейдона»
Прощай, легенда телевидения: самые яркие кадры из жизни Юрия Николаева
Стала известна причина смерти телеведущего Юрия Николаева
Путин оценил разработку «Посейдона» и «Буревестника»
Экс-соведущая Николаева трогательно отреагировала на его смерть
В ФРГ захотели запретить импорт стали из России в ЕС
Стало известно о новых пострадавших при обстреле ВСУ Горловки
В Раде признали потерю ВСУ Красноармейска и Димитрова
Баскетболист «ЦСКА-Юниора» получил черепно-мозговую травму после избиения
Сенат США в 14-й раз отклонил финансирование правительства
«Спрятала труп в диван»: россиянка убила дочь и сбежала, что известно
«Женщина всей моей жизни»: Роналду впервые открыл подробности предложения
На Украине таксиста оштрафовали за русский язык
В Европе пошли навстречу российским инвесторам
«Никто не забывает»: немецкий дирижер раскрыл, как речь Путина поразила ФРГ
«Катастрофичная ответка» Украины: ситуация на фронтах СВО вечером 4 ноября
Умер телеведущий Юрий Николаев
Манул Шу удивил посетителей зоопарка своим осенним преображением
На Западе предупредили Европу о рисках конфликта с Россией
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября
Регионы

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.