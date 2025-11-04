Баскетболист «ЦСКА-Юниора» получил черепно-мозговую травму после избиения

Баскетболист столичного клуба «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов получил черепно-мозговую травму после избиения в ночном клубе, сообщили в пресс-службе армейцев. Игрока доставили в центральную районную больницу города Раменское. Его состояние оценивается как тяжелое.

Сегодня форвард «ЦСКА-Юниора» Владимир Ершов получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе. В настоящий момент он находится в ЦРБ города Раменское в тяжелом состоянии. <...> Надеемся на силы организма Владимира, профессионализм медиков и объективное расследование правоохранительными органами инцидента, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, руководство ЦСКА поддерживает связь с семьей спортсмена и медицинским персоналом. Баскетболисту 18 лет. Он выступает за «ЦСКА-Юниор» с 2025 года.

Ранее квотербек «Вашингтон Коммандерс» Джейден Дэниелс получил вывих локтя в матче НФЛ против «Сиэтл Сихокс» и покинул игру досрочно — перелома чудом удалось избежать. Восстановление займет минимум месяц, а операция может продлить его до конца сезона. Это уже третья травма игрока в сезоне.