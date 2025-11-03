Квотербек «Вашингтон Коммандерс» чудом избежал перелома руки

Квотербек команды НФЛ «Вашингтон Коммандерс» Джейден Дэниелс избежал перелома после тяжелого падения в матче против «Сиэтл Сихокс», сообщает The Sporting News. Спортсмен получил вывих локтевого сустава и досрочно покинул игру. Это уже третья травма игрока за сезон.

Травма выглядела довольно серьезно, и Дэниелсу потребовалась помощь, чтобы покинуть поле. Он и команда надеются, что все не так плохо, как кажется, — говорится в публикации.

По данным издания, на восстановление уйдет не меньше месяца. Если врачи решат не проводить операцию, Дэниелс вернется к тренировкам в середине декабря. При необходимости хирургического вмешательства процесс может затянуться до конца сезона. Тем не менее игрок получил травму не основной руки, что может ускорить восстановление.

