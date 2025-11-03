Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 ноября 2025 в 21:46

Квотербек «Вашингтон Коммандерс» чудом избежал перелома руки

Квотербек Джейден Дэниелс избежал перелома руки во время тяжелого падения

Фото: Maximilian Haupt/dpa/Global Look Press

Квотербек команды НФЛ «Вашингтон Коммандерс» Джейден Дэниелс избежал перелома после тяжелого падения в матче против «Сиэтл Сихокс», сообщает The Sporting News. Спортсмен получил вывих локтевого сустава и досрочно покинул игру. Это уже третья травма игрока за сезон.

Травма выглядела довольно серьезно, и Дэниелсу потребовалась помощь, чтобы покинуть поле. Он и команда надеются, что все не так плохо, как кажется, — говорится в публикации.

По данным издания, на восстановление уйдет не меньше месяца. Если врачи решат не проводить операцию, Дэниелс вернется к тренировкам в середине декабря. При необходимости хирургического вмешательства процесс может затянуться до конца сезона. Тем не менее игрок получил травму не основной руки, что может ускорить восстановление.

Ранее российская волейболистка Марина Маркова, выступающая за турецкий «Вакыфбанк», получила серьезную травму во время тренировки. По словам главного тренера команды, спортсменке наложили 13 швов. Сейчас жизни волейболистки ничего не угрожает.

травмы
спортсмены
США
Американский футбол
